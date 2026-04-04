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娛樂 最新消息

（獨）李洪基現身高雄婚宴！232名新娘席開22桌 主辦揭內幕：對我們太好了

李洪基的女主角們花好月圓春酒宴還準備了小卡，簡直就像真的婚禮一樣。（歐娜兒授權提供）李洪基的女主角們花好月圓春酒宴還準備了小卡，簡直就像真的婚禮一樣。（歐娜兒授權提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國搖滾天團FTISLAND的主唱李洪基今天（4日）將在高雄流行音樂中心與李昇基一起演出，沒想到Primadonna（粉絲名）突發奇想，在今天中午於高雄漢來邀集超過200位粉絲、席開22桌舉行「李洪基的女主角們花好月圓春酒宴」同歡，沒想到「新郎」本人更驚喜現身，讓現場粉絲都快暴動啦！

主辦單位相當用心布置場地，氣球上面還寫著「FTISLAND」、「李洪基」、「Primadonna」等字樣。（歐娜兒授權提供）主辦單位相當用心布置場地，氣球上面還寫著「FTISLAND」、「李洪基」、「Primadonna」等字樣。（歐娜兒授權提供）

主辦人「歐娜兒」下午接受本報專訪，分享籌備這場「婚禮」的經過，她負責統籌收款，其他人則幫忙報到、做周邊，工作人員僅5人。她坦言，其實當初是因為粉絲們很喜歡吃炸湯圓，也就是喜宴中的「花好月圓」，加上李洪基今天要在高雄演出，才決定揪粉絲們一起吃個午餐，沒想到一口氣來了232名粉絲，席開22桌，一個人付1200元。

李洪基現身喜宴，雖然停留不久，不過仍品嘗料理，並與粉絲們交流，真的相當用心。（歐娜兒授權提供）李洪基現身喜宴，雖然停留不久，不過仍品嘗料理，並與粉絲們交流，真的相當用心。（歐娜兒授權提供）

「其實李洪基只是順便哈哈哈！」歐娜兒笑說，這場粉絲聚會被虧是「新郎不在場的婚禮」，但粉絲姑且還是做了邀請函，透過IG私訊邀請李洪基，沒想到他本人還真的來了，完美呈現了偶像與粉絲之間的「雙向奔赴」。

現場李洪基的粉絲舉起FTISLAND的手燈、布條大合照，實在相當溫馨。（歐娜兒授權提供）現場李洪基的粉絲舉起FTISLAND的手燈、布條大合照，實在相當溫馨。（歐娜兒授權提供）

李洪基不管是不是素顏，還真的現身會場，雖然才待了15分鐘，不過在短時間內，不但品嘗了料理，也把握機會跟粉絲聊天，實在相當有心。但歐娜兒根本沒想到李洪基會來，也沒有留主桌給他，「其實沒他的位置，先把沒有到的人的位置給他而已哈哈哈。」成功獲得偶像認證，歐娜兒驚呼：「很意外！完全沒有想過他真的會來，而且還坐下來吃！超誇張的～～真的覺得他對我們很好～」。

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