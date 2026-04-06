臉和聲音被AI偷盜拍劇還賺7500萬流量 易烊千璽怒喊告

金雞獎影帝易烊千璽驚傳「被盜臉」。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕金雞獎影帝易烊千璽驚傳「被盜臉」！近日有網友發現，他的臉與聲音竟被AI換臉技術盜用，出現在中國紅果短劇平台，消息曝光後震驚外界。

近年AI換臉侵權問題在中國娛樂圈愈演愈烈，而這次事件更直接鎖定頂流藝人。網友指出，紅果平台上的多部AI短劇，從外貌到聲音都與易烊千璽高度相似，卻完全未取得授權，形同「偷臉賺錢」。

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紅果短劇的戲劇出現AI生成的角色，竟與易烊千璽高度相似。（翻攝自微博）

其中一部《午夜公車：她捉詭超兇的！》熱度逼近4000萬，另一部《騙我投個好胎？行，你們別後悔》更衝上近7500萬觀看，未經授權卻吸金驚人，引發網友強烈反彈。

對此，易烊千璽工作室火速發出嚴正聲明，表示已委託律師蒐證並啟動法律程序，將全面追究侵權責任，強調絕不姑息。

未經授權就用易烊千璽外貌與聲音生成AI短劇，讓工作室憤怒喊告。（翻攝自微博）

工作室更指出，相關AI作品不僅未經授權使用肖像與聲音，部分內容甚至涉及懸疑驚悚題材，恐對藝人形象造成負面影響，已嚴重侵害權益。

法界人士也提醒，AI換臉侵權關鍵在於「公眾可識別性」，只要一般人能辨識出特定人物，即可能構成侵權；若內容帶有醜化或負面呈現，甚至可能涉及名譽權問題。

在聲明發布後，紅果短劇平台已將相關影片下架，但仍難平網友怒火，痛批平台「躺著賺流量」，爭議持續延燒。

易烊千璽演技精湛，以《小小的我》奪下金雞獎影帝。（資料照，記者胡舜翔攝）

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