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娛樂 音樂

學霸女星「結4次婚」！最後一次登記 「過來人」心聲曝光

〔記者張釔泠／台北報導〕學霸歌手蔡佩軒自從升格人妻後，形象大翻轉，從過去的「文青女孩」搖身一變成為帥氣的「霸氣女總裁」，大女人面貌的全新風格讓粉絲直呼超愛，近期她除了沉浸在與老公J先生甜蜜的兩人世界中，也帶著全新音樂作品宣布喜訊，推出《傷心藥房》企劃的第三帖單曲《數1234》。

蔡佩軒返台辦理結婚登記。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒返台辦理結婚登記。（可瑞思國際娛樂提供）

日前特地返台辦理結婚登記的蔡佩軒，感性吐露這半年來婚姻帶來了滿滿的安穩，更甜謝老公J先生一路的支持與陪伴，讓她深深感受到「有被好好接住」，也因此獲得更多力量去做熱愛的事。幽默的她還笑稱自己彷彿經歷了「四次結婚」，前三次分別在加拿大和新加坡辦理婚禮宴席，第四次則是在台灣辦理登記。

蔡佩軒返台辦理結婚登記。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒返台辦理結婚登記。（可瑞思國際娛樂提供）

有趣的是，為了早起登記，她幸運排隊買到了近期爆紅的「杜拜巧克力千層」，開心在社群曬出放閃合照，沒想到粉絲「秒歪樓」，留言問：「是不是懷孕了？」對此，蔡佩軒澄清表示目前仍在體驗兩人的幸福世界，若有好消息會再跟大家分享，同時也以過來人身份溫馨提醒，若在國外辦婚禮，一定要記得先在台灣登記，以免後續流程過於繁瑣。

蔡佩軒返台辦理結婚登記。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒返台辦理結婚登記。（可瑞思國際娛樂提供）

雖然現實生活中被滿滿的愛包圍，但蔡佩軒在音樂創作上依舊火力全開，精準捕捉感情中的痛楚與拉扯。這首歌以「數拍子」作為核心隱喻，象徵人們在心碎時總試圖用節奏、時間等「理性」規則來整理情緒，但感情卻從來不照著拍子走，編曲充滿戲劇張力。

蔡佩軒返台辦理結婚登記。（可瑞思國際娛樂提供）蔡佩軒返台辦理結婚登記。（可瑞思國際娛樂提供）

蔡佩軒期盼能透過這首極具舞台張力、適合收錄在深夜情緒歌單的失戀療癒之作，向歌迷傳遞「仍願意去愛是一種能力」的溫暖信念，陪伴大家在傷痛之中依然能保有溫柔與真心。

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