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娛樂 最新消息

中山美穗獨子傳放棄20億遺產！關鍵2原因曝光：簡直是定時炸彈

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本女星中山美穗在前年底逝世，享年54歲。近期日本網友瘋傳，她遠居在法國的獨子有意放棄母親20億日幣（約台幣4.08億元）的遺產，除了母子倆分隔兩地、感情疏離之外，也與高額的遺產稅有關。

中山美穗。（翻攝自IG）中山美穗。（翻攝自IG）

中山美穗與作家辻仁成離婚後，兒子由辻仁成照顧，父子倆更長年遠居法國，直到中山美穗過世了，兒子才返回日本奔喪，這也是母子暌違10年的重逢，只是中山美穗已經過世。

中山美穗的獨子是20億遺產的法定繼承人，對於遺產相關議題，近期在網路上再次掀起討論。原因就是網路上傳出，中山美穗的兒子有意拋棄繼承，原因除了感情疏離之外，若是繼承20億日圓的遺產，稅金恐怕高達11億日圓，且繼承後10個月內要以現金支付。

查閱日本國稅廳的官網，繼承的遺產如果破6億日圓，稅率為55%，在截止日期前以現金一次付清，不過遺產稅如果超過10萬日圓，卻有困難繳不出來，可以申請分期付款的方式。

從上述可知，中山美穗的兒子若是要繼承，恐怕要繳出9億日圓之外，加上遺產中並非全是現金，還包括不動產、著作權等等，兒子恐怕還得把這些東西換成現金，為了繳稅金恐怕還得先借款，代表將背負巨額借款。難怪日本網友形容這是「麻煩的遺產」、「不是遺產，而是定時炸彈」。

若是沒人要繼承，代表中山美穗40年來累積的財富將繳納國庫，日本網友倒也覺得不太合理，紛紛表示，「10個月要繳清，遺產稅本質上根本是合法沒收財產，這個制度上有瑕疵吧，遺產稅應該廢止」、「這個制度本身就有缺陷」、「日本的遺產稅簡直荒謬至極，為什還要把錢給政府」、「中山美穗一定想著，就算自己用不上，也可以留給兒子，結果20億日圓的心血白費了，真的好可惜」、「變相讓孩子無法繼承，太難過了」、「為什麼繼承父母遺產，還要付出這麼高的代價」。

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