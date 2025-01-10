鬼鬼未婚當媽「去父留子」！中國網民全一面倒力挺

鬼鬼未婚生女被中國網民一面倒力挺。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕「鬼鬼」吳映潔今（10日）無預驚宣布未婚當媽，同時曬出孕照及愛女的腳丫照，消息震驚大票粉絲。沒想到，關鍵字「鬼鬼 我沒有結婚」、「炎亞綸回應鬼鬼當媽」等立刻竄上中國微博熱搜，網民們的反應更是一面倒的支持，盛讚：「去父留子！」、「要男人有什麼用？自己也能生！」

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35歲鬼鬼今拋出震撼彈，宣布懷孕生女的喜訊，不過她則強調自己還沒結婚，且孩子的父親身分也不會公開，因此盼外界別再追問。此外，鬼鬼的經紀人也透露：「鬼鬼和小朋友目前已經平安健康的展開兩人新生活，希望能先保有一些空間給鬼鬼和小朋友。」

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鬼鬼生女的喜訊傳到中國後，關鍵字「鬼鬼 我沒有結婚」、「炎亞綸回應鬼鬼當媽」也火速上微博熱搜，網民們更一面倒力挺：「我要（是）有錢，我也願意自己當媽，要男人有什麼用？」、「去父留子，自己也能生啊！」、「活成了我想要的樣子」、「自己過好自己的日子就行了，我們沒必要打探人家的私生活，她又不是養不起寶寶。」

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