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娛樂 最新消息

別錯過彩蛋！《進擊的巨人》劇場版飆3200萬票房 網聽這句快有PTSD

〔記者廖俐惠／綜合報導〕《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》於1月3日登上台灣大銀幕，票房突破3200萬元，拿下台灣當周電影票房冠軍，許多粉絲們全副武裝，披上調查兵團披風和Cosplay成劇中角色，湧進電影院只為親眼目睹這場史詩級最終戰役，彩蛋更是驚艷全場，可千萬別錯過。

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》票房直飆3200萬。（木棉花提供）《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》票房直飆3200萬。（木棉花提供）

隨著電影熱映，《進擊的巨人》這股熱潮也迅速蔓延至各大社群平台，成為一大熱門話題。有網友笑稱在看完電影後自己患上了「PTSD」，每當聽到「一路小心！」、「我回來了！」、「歡迎回來！」這些再日常不過的日文時，就會馬上鼻酸、瞬間飆淚崩潰。另一個討論焦點是「米卡莎到底是怎麼回到帕拉迪島的？」引起粉絲對故事邏輯各種腦洞大開的討論，相當有趣。

《進擊的巨人》動畫自2013年開播至今已12年，乘著這波巨人熱潮強勢回歸，很多忠實粉絲都開始重溫動畫，分享許多影片中的經典片段、角色名場面與驚心動魄的戰鬥畫面，拉著身旁親朋好友們「入坑」。更有熱心粉絲統計了，如果要進電影院觀看此次劇場版，需要先花多少時間補完動畫？答案是：「總共約31小時，兩天內不眠不休就能追完至劇場版前的87話。」

《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》第二週特典。（木棉花提供）《劇場版「進擊的巨人」完結篇 THE LAST ATTACK》第二週特典。（木棉花提供）

第二週特典「原作繪製三人彩蛋款複製簽名版」已公開，只要到全台上映電影院購買1月10日至1月16日期間電影票即可兌換，每位限兌四張，數量有限，送完為止，此款特典包含原作精美繪製的三位主要角色的彩蛋畫作，並附原作諫山創老師特別為電影繪製的簽名，無論是對粉絲收藏還是對影迷來說，都是珍貴的紀念。

威秀影城則獨家推出了電影套餐－調查兵團「自由之翼披風杯套」及限量加購的調查兵團制服造型卡套，13-22在台北京站威秀還有期間限定劇場版快閃櫃位，展示電影角色立牌及商品，以及新光三越台北信義新天地A11 6F《進擊的巨人：Final Season》快閃店販售許多《進擊的巨人》週邊商品，現場造景營造了滿滿的巨人氛圍，更是粉絲不能錯過的打卡聖地。

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