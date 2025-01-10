乃木坂46剛畢業！齋藤飛鳥神還原星野愛 《我推》2千名臨演狂起雞皮疙瘩

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣動漫改編的《【我推的孩子】電影版》，即將以真人化邁向故事最終章，劇組在挑選卡司時，務求以真正活躍在演藝圈的人，來演繹這些投身在演藝圈的角色，因此擇定人氣團體「乃木坂46」前成員齋藤飛鳥，神還原傳奇偶像「星野愛」，並找來傳奇樂團「Mr. Children」主唱櫻井和壽的兒子櫻井海音，演繹小愛的兒子「阿奎亞」，讓他踏上星二代的復仇之路。

《【我推的孩子】電影版》人氣偶像出身的齋藤飛鳥神還原「小愛」，演繹偶像的光輝與陰暗。（采昌提供）



製作人井元隆佑表示，他深深被原著作者赤坂明故事當中，那些令人印象深刻的台詞，以及漫畫家橫槍萌果筆下那些完美散發角色內心光芒的作畫所吸引。全片故事圍繞在傳奇偶像「小愛」遇害事件的懸疑元素，加上「阿葵亞」與「露比」帶著前世記憶，轉生成小愛「偶像之子」的奇幻設定，這讓演員陣容的挑選都充滿無比的挑戰性。

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井元透露：「最終讓角色活躍在畫面上的，還是所有演員，尤其所有人當初在接演時，都應該感受到一定程度的恐懼與壓力。」井元分享選角要「以真正活躍在演藝圈的人，來演繹這些投身在演藝圈的角色。在選角時，就連演員背景甚至是個性也列入考量。」此外，為了嚴守橫槍萌果所描繪的角色形象與世界觀，和追求活在現實世界人物的真實感，主要角色的演員都不使用假髮，並以真髮不斷進行染髮與修剪造型，以求呈現最真實的角色樣貌。

因此，由齋藤飛鳥飾演初代「B小町」不動C位的傳奇偶像「小愛」，可說是一時之選。尤其她當時在「乃木坂46」也是C位，發揮出偶像獨一無二的存在感。劇組不光是看到齋藤身上的偶像光輝，也跟她說：「妳不光是能飾演小愛陽光的一面，應該也能詮釋她的陰暗面。」向她如此打了包票。

《【我推的孩子】電影版》櫻井海音首次主演電影，演繹小愛之子「阿奎亞」，踏上復仇之路。（采昌提供）

然而當時她正值要從「乃木坂46」畢業的時期，對於要從偶像身分畢業的她，進而飾演還是偶像的小愛，她也無法確定這是否是個正確決定，所以一開始推辭了演出邀約，不過在劇組的盛情邀約之下，她依然接演了這個角色，並下定決心投入本片演出。尤其她跟小愛內心有許多共通點，也讓她在殺青後感慨表示：「就在心想『從偶像畢業後，才再次感受到當偶像的美好』時，有了演繹傳奇偶像的機會，這是個非常特別的經驗。」尤其她在片中有一幕演唱會場面，請來2000名以上的臨時演員來共同演出，只見齋藤不斷練習，以完美舞步驚豔全場，甚至還聽到臨時演員們說「起雞皮疙瘩了」，這也完全爆發出偶像「小愛」的魅力。

另一方面，在《【我推的孩子】電影版》飾演小愛兒子「阿奎亞」的櫻井海音，也是他首度擔綱電影主角。只見他染上金髮，完美化身角色，更表示：「我真的很喜歡拍攝現場！」也笑稱：「沒有拍戲的日子很寂寞，希望在每天下戲後，沒在拍攝時也持續扮演著阿葵亞這個角色。」而他對於原著與劇組和角色的尊重，以及想要做好首席演員帶領大家做好演出的真誠，無疑給拍攝現場注入一劑強心針。

至於飾演小愛女兒「露比」的齊藤渚，她在偶像團體「=LOVE」畢業前，就因為演出電視劇《明天，我會成為誰的女友》獲得極大迴響，讓她身為演員的評價水漲船高。劇組也希望齊藤能充分發揮在偶像時期所培育的所有經驗，加上她本身天真浪漫的個性，也跟原著中的露比重疊。

《【我推的孩子】電影版》齊藤渚演繹「露比」，深刻詮釋從憧憬母親到為心愛之人復仇的轉變。（采昌提供）

據悉，她本來就是原著粉絲，飾演露比這樣的角色，一直是她的夢想。她投入超越常人般的感情，演繹出角色憧憬母親，並向夢想不斷前行的身姿，以及詮釋出墮入黑暗，誓言要向殺害心愛之人的真凶復仇的過程，都讓她直呼：「這是一部讓我有很多全新體驗的作品。」有趣的是，隨著拍攝進行，甚至聽到工作人員說櫻井與齊藤「兩人愈來愈像了」，也證實飾演雙胞胎的兩人愈來愈有默契。

這部轟動全球現象級作品，改編真人版登上大銀幕的《【我推的孩子】電影版》，即將在明年1月17日於全台盛大上映。本片劇情描述任職偏遠醫院的婦產科醫生雨宮吾郎（成田凌飾演），是超人氣偶像星野愛（齋藤飛鳥）的忠實粉絲，沒想到小愛某天竟現身在他面前看診，吾郎更驚訝得知小愛懷了一對雙胞胎，讓他下定決心要好好守護小愛的孩子。然而，吾郎卻在小愛預產期準備分娩當天，被人推下懸崖殺害。以為自己已經死亡的吾郎，赫然發現自己意外轉生成小愛生下的雙胞胎兄妹中的阿奎亞（櫻井海音飾演）。不明原因成為偶像之子的他，原以為從此可以跟小愛與妹妹露比（齊藤渚飾演）過著幸福快樂的生活，沒想到某天卻再度出現變故，讓阿奎亞決定展開復仇並找出兇手…。此時，一部以小愛為主角，並奠基在她人生故事改編的電影《15年的謊言》即將開拍，也讓阿奎亞的復仇齒輪再度轉動…。

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