晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

乃木坂46剛畢業！齋藤飛鳥神還原星野愛 《我推》2千名臨演狂起雞皮疙瘩

〔記者廖俐惠／綜合報導〕人氣動漫改編的《【我推的孩子】電影版》，即將以真人化邁向故事最終章，劇組在挑選卡司時，務求以真正活躍在演藝圈的人，來演繹這些投身在演藝圈的角色，因此擇定人氣團體「乃木坂46」前成員齋藤飛鳥，神還原傳奇偶像「星野愛」，並找來傳奇樂團「Mr. Children」主唱櫻井和壽的兒子櫻井海音，演繹小愛的兒子「阿奎亞」，讓他踏上星二代的復仇之路。

乃木坂46剛畢業！齋藤飛鳥神還原星野愛 《我推》2千名臨演狂起雞皮疙瘩《【我推的孩子】電影版》人氣偶像出身的齋藤飛鳥神還原「小愛」，演繹偶像的光輝與陰暗。（采昌提供）

製作人井元隆佑表示，他深深被原著作者赤坂明故事當中，那些令人印象深刻的台詞，以及漫畫家橫槍萌果筆下那些完美散發角色內心光芒的作畫所吸引。全片故事圍繞在傳奇偶像「小愛」遇害事件的懸疑元素，加上「阿葵亞」與「露比」帶著前世記憶，轉生成小愛「偶像之子」的奇幻設定，這讓演員陣容的挑選都充滿無比的挑戰性。

井元透露：「最終讓角色活躍在畫面上的，還是所有演員，尤其所有人當初在接演時，都應該感受到一定程度的恐懼與壓力。」井元分享選角要「以真正活躍在演藝圈的人，來演繹這些投身在演藝圈的角色。在選角時，就連演員背景甚至是個性也列入考量。」此外，為了嚴守橫槍萌果所描繪的角色形象與世界觀，和追求活在現實世界人物的真實感，主要角色的演員都不使用假髮，並以真髮不斷進行染髮與修剪造型，以求呈現最真實的角色樣貌。

因此，由齋藤飛鳥飾演初代「B小町」不動C位的傳奇偶像「小愛」，可說是一時之選。尤其她當時在「乃木坂46」也是C位，發揮出偶像獨一無二的存在感。劇組不光是看到齋藤身上的偶像光輝，也跟她說：「妳不光是能飾演小愛陽光的一面，應該也能詮釋她的陰暗面。」向她如此打了包票。

《【我推的孩子】電影版》櫻井海音首次主演電影，演繹小愛之子「阿奎亞」，踏上復仇之路。（采昌提供）《【我推的孩子】電影版》櫻井海音首次主演電影，演繹小愛之子「阿奎亞」，踏上復仇之路。（采昌提供）

然而當時她正值要從「乃木坂46」畢業的時期，對於要從偶像身分畢業的她，進而飾演還是偶像的小愛，她也無法確定這是否是個正確決定，所以一開始推辭了演出邀約，不過在劇組的盛情邀約之下，她依然接演了這個角色，並下定決心投入本片演出。尤其她跟小愛內心有許多共通點，也讓她在殺青後感慨表示：「就在心想『從偶像畢業後，才再次感受到當偶像的美好』時，有了演繹傳奇偶像的機會，這是個非常特別的經驗。」尤其她在片中有一幕演唱會場面，請來2000名以上的臨時演員來共同演出，只見齋藤不斷練習，以完美舞步驚豔全場，甚至還聽到臨時演員們說「起雞皮疙瘩了」，這也完全爆發出偶像「小愛」的魅力。

另一方面，在《【我推的孩子】電影版》飾演小愛兒子「阿奎亞」的櫻井海音，也是他首度擔綱電影主角。只見他染上金髮，完美化身角色，更表示：「我真的很喜歡拍攝現場！」也笑稱：「沒有拍戲的日子很寂寞，希望在每天下戲後，沒在拍攝時也持續扮演著阿葵亞這個角色。」而他對於原著與劇組和角色的尊重，以及想要做好首席演員帶領大家做好演出的真誠，無疑給拍攝現場注入一劑強心針。

至於飾演小愛女兒「露比」的齊藤渚，她在偶像團體「=LOVE」畢業前，就因為演出電視劇《明天，我會成為誰的女友》獲得極大迴響，讓她身為演員的評價水漲船高。劇組也希望齊藤能充分發揮在偶像時期所培育的所有經驗，加上她本身天真浪漫的個性，也跟原著中的露比重疊。

《【我推的孩子】電影版》齊藤渚演繹「露比」，深刻詮釋從憧憬母親到為心愛之人復仇的轉變。（采昌提供）《【我推的孩子】電影版》齊藤渚演繹「露比」，深刻詮釋從憧憬母親到為心愛之人復仇的轉變。（采昌提供）

據悉，她本來就是原著粉絲，飾演露比這樣的角色，一直是她的夢想。她投入超越常人般的感情，演繹出角色憧憬母親，並向夢想不斷前行的身姿，以及詮釋出墮入黑暗，誓言要向殺害心愛之人的真凶復仇的過程，都讓她直呼：「這是一部讓我有很多全新體驗的作品。」有趣的是，隨著拍攝進行，甚至聽到工作人員說櫻井與齊藤「兩人愈來愈像了」，也證實飾演雙胞胎的兩人愈來愈有默契。

這部轟動全球現象級作品，改編真人版登上大銀幕的《【我推的孩子】電影版》，即將在明年1月17日於全台盛大上映。本片劇情描述任職偏遠醫院的婦產科醫生雨宮吾郎（成田凌飾演），是超人氣偶像星野愛（齋藤飛鳥）的忠實粉絲，沒想到小愛某天竟現身在他面前看診，吾郎更驚訝得知小愛懷了一對雙胞胎，讓他下定決心要好好守護小愛的孩子。然而，吾郎卻在小愛預產期準備分娩當天，被人推下懸崖殺害。以為自己已經死亡的吾郎，赫然發現自己意外轉生成小愛生下的雙胞胎兄妹中的阿奎亞（櫻井海音飾演）。不明原因成為偶像之子的他，原以為從此可以跟小愛與妹妹露比（齊藤渚飾演）過著幸福快樂的生活，沒想到某天卻再度出現變故，讓阿奎亞決定展開復仇並找出兇手…。此時，一部以小愛為主角，並奠基在她人生故事改編的電影《15年的謊言》即將開拍，也讓阿奎亞的復仇齒輪再度轉動…。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中