「星女郎」黃聖依遭富商尪嫌棄 嘲：又不是找不到更好的

傳媒CEO楊子（左）和星女郎黃聖依參加《再見愛人4》。（本報合成圖，翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國女星黃聖依因演出「星爺」周星馳電影《功夫》打開知名度，也成了「星女郎」當中的清純擔當。近期黃聖依和富商老公楊子上離婚綜藝節目《再見愛人4》，暴露出兩人在婚姻中的眾多問題，還揭露出兩人其實曾經離過一次婚，最近節目接近尾聲，楊子態度一變再變，面對「延續婚姻」和「離婚」竟說出貶低黃聖依的話，讓人猜不著楊子到底想怎樣？

楊子（左）和黃聖依兩人相處時，楊子總是自傲又自大。（翻攝自微博）

黃聖依和楊子剛開始錄製節目的時候，就坦言兩人早就沒有住在一起，之後楊子也「爹味十足」經常對黃聖依說教，每每提及黃聖依做生意、交朋友的事，總是態度高傲、嗤之以鼻。

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「聖依一思考，上帝就發笑」楊子曾經在節目中出言諷刺，貶低黃聖依空有顏值，沒有腦袋。沒想到隨著錄製的集數越來越多，楊子在「36問」環節中，竟然數度痛哭失聲，表示自己不能沒有黃聖依，一度哭到無法錄影，讓人懷疑究竟是真的還是演的？

楊子（左）和黃聖依即將迎來對於婚姻續存的最終選擇。（翻攝自微博）

黃聖依則始終覺得楊子不把家當家，尤其是缺乏對孩子的陪伴，更讓黃聖依介意。隨著《再見愛人4》即將迎來大結局，參加者的一言一行都會被放大。

楊子和黃聖依結婚17年，遇有2子。楊子在家節目時曾說自己與黃聖依的婚姻在外人看來可能是成功的，實則一地雞毛。不過，隨著尾聲越來越近，楊子不斷承諾1月18日自己就要回歸家庭，並強調會拋棄手機、應酬，好好擔任丈夫、父親的角色。沒想到最終選擇時，黃聖依的做法並不如楊子預料，楊子在幕後採訪竟說：「我也要臉嘛，我又不是找不著更好的。」並批評黃聖依是個沒有主見和主觀思想的人。

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