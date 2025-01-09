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娛樂 日韓

石原聰美帥尪原來長這樣！ 「人生勝利組」外商超菁英

日本女星石原聰美（左）的老公糸木悠真面目曝光。（本報合成圖，翻攝自IG／X）日本女星石原聰美（左）的老公糸木悠真面目曝光。（本報合成圖，翻攝自IG／X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本女星石原聰美2020年出嫁，升格成為人妻，隨後又在2022年4月當上媽媽，但是究竟是哪個好運男娶到這位美麗的日劇女神？由於夫妻倆都很低調，石原聰美僅對外表是老公是在外商證券公司上班。沒想到如今有週刊挖出石原聰美老公真實面貌，只能說的確是「人生勝利組」。

日本女星石原聰美有「日劇女神」之稱。（翻攝自IG）日本女星石原聰美有「日劇女神」之稱。（翻攝自IG）

石原聰美的老公2023年名列高盛集團升遷名單，職位則為總經理，年收入高達台幣2千萬元。週刊也挖出石原聰美老公接受採訪的內容、個人資料全都露，最特別的是傳聞他長得跟政治界型男小泉進次郎頗為相似，如今照片曝光，不少人亦有同感。

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週刊挖出《日本經濟新聞》上月報導高盛擴大日本私募股權投資，採訪到就是石原聰美的老公「糸木悠」，他從小就跟父親跑遍全球，回日後就讀於東京大學經濟系，運動方面也很傑出，是個能文能武的全能型優秀人才。

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