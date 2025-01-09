天團接班人厲害了！告五人破紀錄 爆紅10000倍秘辛曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕天團接班人告五人4月12日將在高雄世運主場館開唱，成為史上最年輕登上這座指標性場館的樂團，締造樂壇新紀錄。

告五人將在高雄世運舉辦演唱會。（相信音樂提供）

告五人出道至今短短7年，從最初台下僅有5人的舞台，一路唱到可容納5萬人的高雄世運主場館，人數足足飆升了10000倍，演唱會足跡更遍布世界各地，人氣持續看漲。

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在全新的演唱會主視覺中，告五人躍上高雄世運體育場，背景融入雲海元素，象徵突破極限的壯闊意象，呼應演唱會的磅礡氣勢，全新意象也讓歌迷期待不已。

目前告五人的演唱會正如火如荼地規劃中，相信音樂豪氣表示「預算無上限」，硬體軟體上皆會全面升級，保證打造出耳目一新的視聽饗宴，為歌迷帶來一場難忘的夜生活。

雲安語帶玄機透露：「希望能夠像名稱一樣壯觀，在世運舞台上發揮告五人的『極限』。」作為史上最年輕登上高雄世運的樂團，告五人感到好榮幸，也面臨巨大的壓力。

犬青坦言：「第一次挑戰這麼大規模的場地，緊張和焦慮的心情一定有，但也很好奇我們整個團隊可以做到什麼程度。」

無論舞台規模大小，告五人對每一次演出的追求始終如一，哲謙分享道：「有時候工作很忙，我們還是會利用零碎時間練習，每一場演出也都會思考和調整，過程中不斷『演化』，希望在世運時可以展現最好的狀態。」門票將在2月15日中午12點於拓元售票系統啟售。

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