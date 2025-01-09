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王星事件又一遭！中國男模特遭誘騙去泰國拍戲失聯 家屬急PO文尋協助

中國男模特楊澤琪也傳遭誘騙去泰國拍戲失聯。（圖翻攝自「古德牟寧」微博）中國男模特楊澤琪也傳遭誘騙去泰國拍戲失聯。（圖翻攝自「古德牟寧」微博）

〔即時新聞／綜合報導〕中國男演員「星星」王星近日遭假劇組誘騙到泰國拍戲，結果被載到緬甸園區當「豬仔」，如今又有一名中國男模特傳出赴泰拍戲卻失聯20天，其親友昨天（8日）在網上PO文求助，指歹人誘騙受害者的手法與王星事件如出一轍，連影視公司的名字都完全一樣，希望外界能夠幫忙聯繫上王星的家屬，告知一些有用線索和營救的方法。

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楊澤琪表姐8日在微博PO文求助。（圖翻攝自「古德牟寧」微博）楊澤琪表姐8日在微博PO文求助。（圖翻攝自「古德牟寧」微博）

王星本月3日接受自稱影視公司「GMM Grammy」的人員邀約到泰國曼谷拍戲，沒想到隨即於泰緬邊境失聯，後續傳出他被載到緬甸「KK園區」淪為豬仔，被剃光頭的落魄照片也在網上瘋傳。王星的女友和家人在網上曝光此事獲得廣泛關注，並於第一時間趕赴中國駐曼谷大使館通報，也引發泰國警方高度重視，前天（7日）終於找到王星，宣稱自己遭欺騙前往表演，實際上被關進一棟建築物。

王星事件發酵後，中國25歲男模特楊澤琪的表姐昨天在微博發文，「同演員星星失聯事件幾乎一樣，我的表弟模特楊澤琪赴泰國劇組拍戲失聯，於北京時間2024年12月20日14時在泰緬邊境失聯，我們看到演員星星失聯信息詳細經過發現案件如出一轍，極度相似，現在也不得已在網絡上發聲求助，並想要聯繫上演員星星家屬共同求助行動救出親友。」

楊澤琪表姐透露，表弟在去年12月8日於微信通告群看到有劇組發通告，對方自稱是泰國「GMM Grammy」公司和浙江「顏氏天藝影業有限公司」合作，表弟通過面試後對獨自去泰國本有疑慮，但看到影視公司資料後就信了對方。去年12月20日凌晨楊澤琪抵達曼谷，落地後乘坐劇組專車離開機場，當天下午又換了一輛劇組安排的車輛，楊澤琪傳了自己的定位資料向親友報平安，當時顯示他人在泰緬邊境。

怎料隔天（20241221）楊澤琪突然向朋友發出求救訊息，隨後電話關機，就此失聯，收到求救訊息的友人隨即告知楊澤琪父母這件事，並一同報案，同時間與中國駐泰、緬使館保持聯絡。上月29日下午，楊澤琪突然打了視訊電話給母親，畫面中的他眼角有明顯傷痕，整個人的精神狀態有異，聲稱自己很平安就掛斷電話，再次失聯。

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楊澤琪表姐表示，「在我們等待警方調查期間就看到了演員星星幾乎一樣的經歷，楊澤琪的家人也是焦慮萬分，於是我們也選擇了同樣的方法向網友求助，這條微博也是參照著星星的女友的求助帖作為了模板整理後編輯的，我們出於對楊澤琪的安全考慮，也保留了很多細節沒有發出。我們現在向網絡上有影響力的博主和媒體幫我們發聲產生熱度。和演員星星一樣遭遇的楊澤琪也需要大家的重視和關注，也希望我們現在能聯繫上星星的家屬或者女友，可以告知我們一些有用線索和營救的辦法。」

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