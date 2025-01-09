金陽、許凱皓現身信義街頭熱舞 徐百川為求專業「不在乎被說毒舌」

《S+PLUS巔峰舞者》首播現場。（三立提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《S+PLUS巔峰舞者》日前於台北信義區街頭舉辦戶外首映派對，打造最炫街舞現場，節目賽評金陽、許凱皓，評審田一德、NIKE與徐百川，以及六支台灣舞團皆現身紅毯，除了吸引許多喜愛街舞的粉絲參與之外，也吸引不少年輕民眾圍觀活動。

節目中參賽的三支舞團「時尚美麗與性感暴力結合的精緻團隊」Lit n Posh、「台灣新生代與韓國職業舞者聯合國際團隊」Cufa Squad、「橫掃各大賽事的霹靂舞戰鬥機」Central Breaker更輪番帶來精彩的演出，Central Breaker隊長小勳受訪時表示，現場聚集了許多觀眾，對街舞的凝聚力是好事，現場觀眾也分享心得，認為節目很屌！金陽也開玩笑表示看了各隊表演，跳得最好的是自己，甚至覺得如果有第二季，自己都想報名參加比賽。

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《S+PLUS巔峰舞者》賽評金陽（左）與許凱皓。（三立提供）

而《S+PLUS巔峰舞者》中每位評審都各有特色，其中有毒舌評審之稱的徐百川老師被稱為「AkumaDiva」，他曾至歐洲、美加地區、亞洲地區、澳洲、俄羅斯等近40個城市進行教學舞蹈課程與文化傳播等活動。多次在國際街舞賽事擔任評審及種子選手也是街舞大賽的常勝軍。

左起為徐百川、田一德、陳漢典、NIKE和TONYGOGO。（三立提供）

徐百川每次出場在造型上絕對讓大家驚豔，不輸NIKE老師，至於被說成「毒舌派」，他表示自己只是實事求是而已，被大家說毒舌可能是因為大家都太習慣在一個客套的環境下學習跟成長，跟他很久的學生跟朋友都知道，他只是把一些關鍵的錯誤點出來，因為藝術到後來就是差一點細節就差很多了，魔鬼都藏在細節裡。而評審過程他最不能忍受的就是參賽者沒有認清到自己是來比賽的，沒有讓他看到他們對於自己專業的堅持跟態度，或者還做了一些很業餘的錯誤。

徐百川在大學時就讀表演藝術系，當年每位老師也都是沒有在客氣的，從外在到內在專業至生活小細節無一處是沒有去說教與批評，但他認為生為在學習成長的人這是必要的，自己也要懂得分辨什麼是有建設性、有營養的指教，什麼只是對自己的人身攻擊。至於評分未給高分，他笑說自己在評分上有個量化的系統，來比賽一定要有高低、有輸贏，不然每個人都來通通有獎，整個節目不就沒有觀看的意義了嗎？來比賽就不能怕被評分，因為這些都是大家能進步的養分。

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