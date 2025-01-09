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小S節目上意外遭鮮肉「襲胸摸臀」 當場崩潰：覺得被羞辱

小S在節目上找小鮮肉互動，卻意外發生失誤遭到襲胸摸臀。（翻攝自YT）小S在節目上找小鮮肉互動，卻意外發生失誤遭到襲胸摸臀。（翻攝自YT）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「小S」徐熙娣主持節目《小姐不熙娣》的精彩片段經常引起討論，日前節目找來小鮮肉與熟女互動，沒想到過程中小鮮肉失誤，小S意外遭「襲胸摸臀」，讓她當場傻眼直呼「我覺得我被羞辱到了」。

小S與All in互動的過程中衣服被拉起。（翻攝自YT）小S與All in互動的過程中衣服被拉起。（翻攝自YT）

小S在節目中要與小鮮肉上演一段，「暈眩症發作，男生一把扶住女生的腰」的戲碼，先是找來第一位All in互動，怎料過程中對方沒抓好，小S的衣服因此被往上扯，讓她不滿直呼「你那個扯我就胸部快要露出來了」，氣得換另一位鮮肉越河上場。

越河沒抓好，意外摸到小S私密部位。（翻攝自YT）越河沒抓好，意外摸到小S私密部位。（翻攝自YT）

小S再次假裝暈眩站不穩，然而越河卻同樣發生失誤，原本想一把抱起小S，竟不小心演變成襲胸，再加上意外摸到小S的私密部位，她當場崩潰氣喊，「而且最後還摳我屁眼，你還好嗎？在搞什麼東西，我覺得我被羞辱到了」，越河也急忙解釋，「我是想把你抱起來，怕妳往前衝」。意外的爆笑畫面曝光後，令不少網友笑翻，「笑死我了」、「近期以來最讓我爆笑的場面～」、「放送意外」。

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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