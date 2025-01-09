羅比威廉斯前女友墮胎「想走絕路」！情感內幕搬上大銀幕

《更好的人》芮雪兒班諾飾演「聖女合唱團」（All Saints）成員妮可艾普頓。（双喜提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕電影《更好的人》以英國流行樂巨星羅比威廉斯充滿爭議的人生故事改編，其中他與「聖女合唱團」（All Saints）成員妮可艾普頓之間分分合合、甚至經歷墮胎事件的愛情故事，讓妮可看到爆哭，羅比也自言「我當時就是個『愚蠢至極的男友』！」

《更好的人》由《大娛樂家》鬼才導演麥可格雷希執導，耗資1.1億美金（約台幣36億元）打造目不暇給的歌舞場面，還有多首羅比的暢銷金曲穿插其中，全新歌曲《Forbidden Road》更入圍第82屆金球獎最佳原創歌曲。

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《更好的人》頂尖特效團隊打造超歡樂盛大場面。（双喜提供）

其中一段刻骨銘心的戀情，便是羅比與「聖女合唱團」成員妮可間的愛情故事，兩人於1997年初次相遇，之後分分合合，兩人最終分手的部分原因，是因為妮可在唱片公司的壓力下選擇墮胎，以繼續她的職業生涯。

妮可曾在2002年推出的回憶錄《Together》中表示：「羅比威廉斯將手放在我的肚子上，告訴我：『這個寶寶正在拯救我的生命。』墮胎後我處於震驚狀態，不敢相信自己做了什麼，我當時想結束自己的生命。」羅比則對她的勇氣表示支持，但也坦言「我感到非常難過，這件事讓我有些崩潰。」

羅比說自己當時正處於藥物濫用及酗酒的巔峰狀態，「每次看到這段都讓我心碎，因為她是一位天使，而我對當時的自己仍然感到羞愧。」還說「但她是唯一一個沒有傷害過我的人，她不應該承受這些，她是一個很好的人。」

而羅比日前受訪也透露妮可和她的妹妹娜塔莉在觀賞完電影後情緒激動，「電影結束後，我立刻和她們進行視訊通話，結果我們一起哭了。」導演麥可格雷希認為羅比的安排有彌補的心態，「羅比願意將這些放到大銀幕上，我認為這非常勇敢。」

《更好的人》斥資36億台幣，邀請全球頂尖的視覺特效團隊，打造如夢似幻的舞台場景與細膩的動畫細節，電影於1月17日在台上映。

《更好的人》正式預告

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