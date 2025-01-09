宋仲基洩愛妻暱稱「幸福到發光」！遇《黑白大廚》權聖晙竟臉紅

宋仲基（左）自揭與老婆凱蒂私下暱稱是老婆選的！（翻攝自LINE TV）

〔記者鍾志均／綜合報導〕宋仲基近來上韓綜《拜託了冰箱》宣傳新片，分享日常生活，不免俗變「炫妻狂魔」大方分享和愛妻凱蒂的甜蜜日常，整個人幸福洋溢到發光，只是同時間，遇上《黑白大廚》「拿坡里美味黑手黨」權聖晙，宋仲基反應立刻變「迷弟」。

當主持人金成柱提問有關夫妻之間的稱呼時，宋仲基甜蜜回覆和凱蒂互稱韓語「여보」（老公、老婆；親愛的），因為凱蒂認為韓語「여보」的發音非常美，他就順從老婆的意思使用這個稱呼。

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宋仲基（左）見「拿坡里黑手黨」秒變粉絲 不敢直視超害羞。 （翻攝自LINE TV）

由於凱蒂長期在義大利生活，讓宋仲基對義大利料理特別感興趣，節目組特別邀請黑白大廚冠軍的「拿坡里美味黑手黨」權聖晙廚師來到現場，讓宋仲基瞬間臉紅秒變小粉絲，更現場告白：「我非常想見他！對於燉飯翻鍋的畫面非常印象深刻。」全場笑出來。

此外，同場嘉賓李熙俊放閃也不遑多讓，他提到結婚後他和老婆李惠貞經常邀請朋友來家中聚會，每次都會為客人準備不同的料理，宋仲基也是座上賓，讓人好奇明星們的聚會究竟多有趣；更多內容可上《拜託了冰箱》每週日晚上10點於LINE TV同步跟播。

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