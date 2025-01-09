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邱軍肇事前曾到居酒屋用餐！老闆無奈發聲了：恐影響生意

邱軍。（資料照，索尼提供）邱軍。（資料照，索尼提供）

胡御柔／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕新生代歌手邱軍去年12月27日撞死1名計程車司機，肇逃2天後才到案說明，基隆地院7日晚間裁定羈押禁見。經過警方調查，發現邱軍在事發前曾與女友及其他友人在居酒屋吃飯，而女友也指證邱軍有喝酒，但實際情況有待進一步釐清。對此，該居酒屋老闆則表示，當天監視器畫面都已交給警方，在場員工也已接受偵訊，「我可能會因為他（邱軍）生意更差。」

邱軍到案後堅稱不知道撞到人才肇事逃逸，且接受檢方偵訊近3小時仍否認酒駕，但因他是在肇事2天後才到案，已測無酒精值。據悉為了進一步釐清是否有酒駕嫌疑，警方調查事發當晚邱軍的行程，發現他和女友還有2、3名友人，在基隆廟口附近的居酒屋聚餐，結束後邱軍開車先送女友回到基隆的住處，後來才發生車禍。而邱軍女友到案證稱邱軍「有喝酒」，且警方也確認過他們的菜單內有點酒類，加深了酒駕嫌疑。

該家居酒屋也因此遭受牽連，老闆表示，當天的監視器畫面都已交給警方，而邱軍用餐當時在場的員工也都被傳訊，店長也已接受偵訊。他無奈坦言，原本不認識邱軍，是直到一行人來用餐後才知道，「生意已經很難經營了，我可能會因為他（邱軍）生意更差。」對此，檢方表示本案尚在偵查中，不予證實。

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