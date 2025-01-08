（影）每天被當18歲在操！楊貴媚不忍了：我要消聲匿跡

楊貴媚（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕楊貴媚去年拿下金鐘戲后、金馬女配，也參與夯劇《影后》，還和超過3000人一起在大安森林公園跨年，呼應30年前電影《愛情萬歲》場景，意外上了外媒版面，是收穫滿滿的一年，因此拿下華文公關獎的「年度台灣正面形象影響力人物」，今出席頒獎典禮，受訪時反倒許願農曆年後可以休息，她放話說要離家出走、消聲匿跡，「還沒想到要去哪，只要離開工作，公司找不到我就好！」

她的2023、2024年工作滿檔，累到沒有自己的生活，連和家人相處時間都沒有，先前她跟經紀公司抱怨：「你們都把我當18歲年輕人一樣在操，每天都工作，沒一天休息！」導致她咳嗽舊疾難痊癒，感慨：「每天把止咳藥當飯吃。」

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楊貴媚（記者潘少棠攝）

只是她嘴上雖然抱怨，卻仍熱愛演戲工作，她完年返家路途，不斷思索自己2024年真的很幸運，因為演出的作品都和過往大不相同，她說：「就算演媽媽，每個媽媽的角色也不同，還能得獎，真是很難得的運氣！」她還稱自己從沒想過要息影、退休。

此外，她和李康生、蔡明亮一起參與跨年，她提到蔡明亮一直規劃原班人馬再合作，她很樂意參與，但對方遲遲沒有進一步動作。她也提到今年會再參與《愛情萬歲》跨年活動，雖然看到過去的激情戲很害羞，她遮住眼睛嬌嗔：「哎呦！以前那皮膚真的很細緻。」

然而這活動原本計畫陳昭榮會參與，最後他卻沒有現身，楊貴媚吐槽：「藉口啦，他一定是變醜，不敢讓我們看。」

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