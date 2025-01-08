「肌肉男神」探班！ 孫藝真開心曬照 網喊話玄彬：哥要加油了！

孫藝真今（8）日開心曬出咖啡車應援認證，到場支持的竟不是玄彬。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢演員孫藝真與玄彬2年前結婚生子，一家三口過著幸福低調的生活。結婚生子後，孫藝真於近日復出，接演了首部電影作品《無可奈何》，今（8）日她開心曬出咖啡車應援認證，到場支持的竟是新一代人氣「肌肉男神」魏化儁。

孫藝真開心曬出與魏化儁的合照，還配文表示：「酷炫的化儁來到現場幫我加油，從你身上得到力量，謝謝！」兩人燦笑，對著鏡頭比出「YA」的手勢，可見雙方的好心情；魏化儁也在留言區回應：「姐姐加油！」兩人的好交情，立刻引發大批粉絲留言，誇讚魏化儁真是個溫暖的人，也有不少粉絲表示很驚訝，沒想到兩人的關係情同姊弟那般緊密。

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魏化儁送上咖啡車到場應援孫藝真復出拍戲。（翻攝自IG）

原來，兩人的緣分來自韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，魏化儁在劇中飾演孫藝真的親弟弟，沒想到好感情延續到了現實生活中，私下也會像朋友一樣聚餐。此外，魏化儁平時熱愛健身，擁有一身養眼的肌肉，讓網友開玩笑喊話玄彬：「哥真的要加油了！別被弟弟給比下去啊」。魏化儁因2021年出演熱門劇集《魷魚遊戲》人氣飆升，近期《魷魚遊戲2》開播，他也以警察角色回歸，深受矚目。

魏化儁平時熱愛健身，擁有一身養眼的肌肉。近期《魷魚遊戲2》以警察角色回歸，深受矚目（右）。（翻攝自IG）

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