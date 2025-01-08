晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「肌肉男神」探班！ 孫藝真開心曬照 網喊話玄彬：哥要加油了！

孫藝真今（8）日開心曬出咖啡車應援認證，到場支持的竟不是玄彬。（翻攝自IG）孫藝真今（8）日開心曬出咖啡車應援認證，到場支持的竟不是玄彬。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢演員孫藝真與玄彬2年前結婚生子，一家三口過著幸福低調的生活。結婚生子後，孫藝真於近日復出，接演了首部電影作品《無可奈何》，今（8）日她開心曬出咖啡車應援認證，到場支持的竟是新一代人氣「肌肉男神」魏化儁。

孫藝真開心曬出與魏化儁的合照，還配文表示：「酷炫的化儁來到現場幫我加油，從你身上得到力量，謝謝！」兩人燦笑，對著鏡頭比出「YA」的手勢，可見雙方的好心情；魏化儁也在留言區回應：「姐姐加油！」兩人的好交情，立刻引發大批粉絲留言，誇讚魏化儁真是個溫暖的人，也有不少粉絲表示很驚訝，沒想到兩人的關係情同姊弟那般緊密。

魏化儁送上咖啡車到場應援孫藝真復出拍戲。（翻攝自IG）魏化儁送上咖啡車到場應援孫藝真復出拍戲。（翻攝自IG）

原來，兩人的緣分來自韓劇《經常請吃飯的漂亮姐姐》，魏化儁在劇中飾演孫藝真的親弟弟，沒想到好感情延續到了現實生活中，私下也會像朋友一樣聚餐。此外，魏化儁平時熱愛健身，擁有一身養眼的肌肉，讓網友開玩笑喊話玄彬：「哥真的要加油了！別被弟弟給比下去啊」。魏化儁因2021年出演熱門劇集《魷魚遊戲》人氣飆升，近期《魷魚遊戲2》開播，他也以警察角色回歸，深受矚目。

魏化儁平時熱愛健身，擁有一身養眼的肌肉。近期《魷魚遊戲2》以警察角色回歸，深受矚目（右）。（翻攝自IG）魏化儁平時熱愛健身，擁有一身養眼的肌肉。近期《魷魚遊戲2》以警察角色回歸，深受矚目（右）。（翻攝自IG）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中