金憓秀拚到大腿撕裂傷！見《黑暗榮耀》鄭星一嚇到：簡直是漫撕男

《揭密最前線》金憓秀大讚鄭星一是漫撕男。（Disney+提供）

〔記者廖俐惠／台北-首爾連線報導〕由金憓秀、鄭星一領銜主演的偵查驚悚韓劇《揭密最前線》即將在15日上線，金憓秀對於鄭星一在《黑暗榮耀》中的表現印象深刻，因此第一眼見到他就冒出「什麼？」的疑問，稱鄭星一本人有種「從漫畫走出來少年」的感覺；鄭星一則表示能與金憓秀這麼了不起的演員合作，讓他相當激動。

《揭密最前線》是Disney+今年推出的第一部韓劇，導演劉先東（左起）、朱鐘赫、金憓秀、鄭星一出席記者會。（Disney+提供）

《揭密最前線》講述一支精明能幹的新聞調查小組為了拯救岌岌可危的職業生涯，必須奮力一搏完成一項不可能的任務。金憓秀、鄭星一、朱鐘赫及導演劉先東今天（8日）出席記者會，由於這部劇是Disney+2025年推出的第一部韓劇，導演劉先東不諱言感到壓力，不過對於能成為開春第一檔感到十分榮幸。



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金憓秀在《揭密最前線》中展現相當不同的一面。（Disney+提供）

64歲的影后金憓秀在劇中飾演堅韌頑強的主持人吳疏龍，她表示雖然劇中探討的議題比較沉重，不過整體風格比較輕鬆，且越看越有趣，為尋求「真摯」與「幽默」之間的平衡，下了不少工夫。

片中的動作戲是一大看點，金憓秀透露在拍攝期間曾受過傷，大腿出現撕裂傷的狀況，鄭星一、朱鐘赫也都有受傷，不過神奇的是，只要一開拍，所有演員的體力都立刻回血。金憓秀的一席話展現演員對表演的熱情。

《揭密最前線》金憓秀（中）被朱鐘赫、鄭星一兩位帥哥包圍。（Disney+提供）

金憓秀與鄭星一在新聞調查小組飾演個性南轅北轍的搭檔，金憓秀稱與鄭星一一起演戲非常有趣，因為兩人的角色雖然彼此信任，卻存在著背叛。她也進一步稱鄭星一雖然很穩重，卻同時很幽默，相信觀眾會看到鄭星一令人驚訝的另一面。

鄭星一在劇中飾演我行我素的菜鳥製作人韓道，他表示《黑暗榮耀》的河度領是什麼都擁有的人，在《戰，亂》中飾演的日本軍先鋒大將是不同國家的人，而這次在《揭密最前線》的韓道與河度領完全相反，是個一無所有的人，某方面來說是個最能展現他平時面貌的角色。

首次與影后級的金憓秀合作，鄭星一形容就像站在最頂尖的演奏者身旁，自己只需要靜靜聆聽就好，「從一開始就很好，當然不可能完全沒有緊張感，能在這麼了不起的演員前演戲，我就已經很激動了。」鄭星一大讚金穗秀從頭到尾都是最佳拍檔，非常溫暖、體貼。《揭密最前線》即將在1月15日於Disney+上線。

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