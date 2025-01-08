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中國大賺《魷魚遊戲2》山寨周邊財！韓國大學教授動怒：立刻停止

中國充斥《魷魚遊戲2》山寨周邊，流通到電商平台販售。（翻攝自X）中國充斥《魷魚遊戲2》山寨周邊，流通到電商平台販售。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《魷魚遊戲2》去年12月26日上線後，連兩週成為Netflix觀看時長最長的作品，但近來中國電商看準這波商機，發行「魷魚遊戲」周邊，大賺「山寨財」，逼得韓國大學教授看不下去，鬧上韓媒呼籲中國立即停止此動作。

《韓聯社》報導，《魷魚遊戲2》引爆全球追劇潮，韓國誠信女子大學教授徐坰德（音譯）敦促中國電商平臺停止銷售「山寨周邊」，表示「接到許多網友舉報，多家中國電商平台非法銷售《魷魚遊戲2》的周邊產品。」，最大問題是擅自使用演員的照片侵犯肖像權。

據知，在Temu、全球速賣通有來自中國非法取用演員照片的商品，包括小卡、毛巾、抱枕等，讓消費者信以為真。

中國充斥《魷魚遊戲2》山寨周邊，流通到電商平台販售。（翻攝自X）中國充斥《魷魚遊戲2》山寨周邊，流通到電商平台販售。（翻攝自X）

即便如此，據「Netflix Top10」8日數據，1月首週（12月30日至1月5日），《魷魚遊戲2》全球觀看總時長為4.1億小時，成為Netflix上線的所有作品中登頂，觀看量為5820萬次，遠高於其他外語劇集和電影，熱度依舊居高不下。

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