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娛樂 電視

苦苓揭友人「性」趣全失 妻行房後竟喊：感恩哪師兄

〔記者傅茗渝／台北報導〕作家苦苓揭露大林慈濟醫院偷畫，受害畫家李健儀PO出原稿證實，大林慈濟醫院今（8）發出聲明，認了李健儀是原創作家，會在壁畫前加註其身分。而慈濟爭議延燒，苦苓昨另類爆料曾有朋友和妻子行房後，妻子恭敬地向他說：「感恩哪，師兄。」讓朋友就此不敢「打擾」。

苦苓日前揭露大林慈濟醫院偷畫。（翻攝自臉書）苦苓日前揭露大林慈濟醫院偷畫。（翻攝自臉書）

苦苓有位朋友在公營事業擔任小主管，太太則在家相夫教子，有天突跟丈夫拿100萬要去當董事，先生覺得好事一樁就答應了。孰料太太後來說師父告誡清心寡欲，少做男女之事，「不過如果是老公要求，我們做太太的還是要答應。」

苦苓透露朋友行房後，妻子竟恭敬喊感恩師兄。（翻攝自臉書）苦苓透露朋友行房後，妻子竟恭敬喊感恩師兄。（翻攝自臉書）

朋友太太自從如願做了董事後，每天在家裡都穿著藍袍，早已害他「性」趣全失，對此沒有太放心上，但有天他酒後性起，兩人完事穿好衣服後，太太竟恭敬地行禮說：「感恩哪，師兄。」苦苓直言聽完故事後，全場靜默不敢應聲，「希望他只是在說笑話，如果是真的也太慘了唉唉。」

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