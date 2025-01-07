「朴正民成迷弟」狂讚Jisoo是仙女！要簽名卻被好友拿走

朴正民（左）、Jisoo為喪屍喜劇《新烏托邦》合體宣傳。（翻攝自X）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國演員朴正民和BLACKPINK成員Jisoo合作喪屍喜劇《新烏托邦》（又譯：流感）今（7）在首爾宣傳，早在2023年，兩人就在電影《附身》合作，只是沒太多交集，朴正民提及當時看到Jisoo，誇她簡直是仙女下凡。

朴正民表示加入《附身》劇組後，曾被問及Jisoo演出「仙女」的意見，他說，「我是她作品的忠實粉絲，不便評論太多。」，不過在拍攝現場，朴正民見到燈光灑落在Jisoo身上，那一刻彷彿就像仙女下凡般美麗。

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朴正民（左）、Jisoo為喪屍喜劇《新烏托邦》合體宣傳。（翻攝自X）

當時朴正民表示因為害羞，甚至不太敢和Jisoo搭話，而請同片的前輩金鍾洙去幫忙要簽名，「結果前輩拿到了簽名，卻沒有給我」，一席話逗得現場哈哈大笑。

在《新烏托邦》飾演Jisoo男友的朴正民還在記者會瞬間變「迷弟」，他自招家裡擺了BLACKPINK的簽名CD，「上面寫道『正民歐巴今後也拜託了』，讓我想加倍努力」，更說能和Jisoo一起演戲非常榮幸。

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