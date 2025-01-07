晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

「非豬仔」王星事件大翻轉？ 用翻譯軟體談車資

中國男藝人王星。（翻攝自微博）中國男藝人王星。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男藝人王星赴泰國拍戲之後驚傳失蹤，後來除了女友之外，星友王大陸等人都紛紛轉發消息，請大家幫忙協尋。今（7）泰國警方表示已經找到王星，並公開了他剃光頭的照片。由於曾載過王星的司機表示王星是自己攔車，並使用翻譯軟體談好車資從機場到泰緬邊境，所以懷疑他並非被拐騙，而是自願赴泰緬。

中國藝人王星流出被剃光頭的照片，讓人以為他是被詐騙到泰緬成為豬仔。（本報資料照）中國藝人王星流出被剃光頭的照片，讓人以為他是被詐騙到泰緬成為豬仔。（本報資料照）

王星女友在微博上表示，王星1月3日抵達曼谷之後，告知被劇組人員接走之後，就消聲匿跡。泰國警方也掌握了王星行蹤，發現在3日凌晨在泰國素萬納普機場上了一輛轎車，便於當日上午11點與女友聯繫、發送定位訊息，隨後才失聯。

王星被發現並非被綁架，而是自願前往泰緬。（翻攝自微博）王星被發現並非被綁架，而是自願前往泰緬。（翻攝自微博）

今日凌晨王星在泰緬邊境被人發現，警方傳喚轎車司機進行調查後，發現實際狀況與調查方向不符，司機表示王星是用翻譯軟體和他議價車資，旅途中王星多次接聽電話，也沒有遭到脅迫、綁架的痕跡。

原本外界以為王星遭詐騙被綁架到緬甸，擔心他變成外傳的「豬仔」，沒想到隨著調查愈來愈深入，事件可能朝向出人意料的方向發展，連BBC也報導此事，恐淪為笑柄。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中