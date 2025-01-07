「非豬仔」王星事件大翻轉？ 用翻譯軟體談車資

中國男藝人王星。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男藝人王星赴泰國拍戲之後驚傳失蹤，後來除了女友之外，星友王大陸等人都紛紛轉發消息，請大家幫忙協尋。今（7）泰國警方表示已經找到王星，並公開了他剃光頭的照片。由於曾載過王星的司機表示王星是自己攔車，並使用翻譯軟體談好車資從機場到泰緬邊境，所以懷疑他並非被拐騙，而是自願赴泰緬。

中國藝人王星流出被剃光頭的照片，讓人以為他是被詐騙到泰緬成為豬仔。（本報資料照）

王星女友在微博上表示，王星1月3日抵達曼谷之後，告知被劇組人員接走之後，就消聲匿跡。泰國警方也掌握了王星行蹤，發現在3日凌晨在泰國素萬納普機場上了一輛轎車，便於當日上午11點與女友聯繫、發送定位訊息，隨後才失聯。

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王星被發現並非被綁架，而是自願前往泰緬。（翻攝自微博）

今日凌晨王星在泰緬邊境被人發現，警方傳喚轎車司機進行調查後，發現實際狀況與調查方向不符，司機表示王星是用翻譯軟體和他議價車資，旅途中王星多次接聽電話，也沒有遭到脅迫、綁架的痕跡。

原本外界以為王星遭詐騙被綁架到緬甸，擔心他變成外傳的「豬仔」，沒想到隨著調查愈來愈深入，事件可能朝向出人意料的方向發展，連BBC也報導此事，恐淪為笑柄。

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