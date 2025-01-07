韓男星被爆「拍貼機內搞4P」 高庚杓親上火線回應了

韓國男星高庚杓。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國男星高庚杓被爆出和1男2女在拍貼機內搞「4P運動」，還破壞周遭物品，事後花3億韓元（約台幣740萬元）跟店家和解。對此，高庚杓則否認傳聞，並特地跑去人生四格照相館拍下照片，「不用擔心，我沒那麼瘋狂，讓我們看看瘋子會發生什麼事吧。」

日前一名網友透露在釜山的人生四格照相館中，驚見2對情侶在裡面發生性行為，甚至破壞公物，「店家報警並透過CCTV確認後，聯繫了其中1名男性和2名女性索取賠償。因為聯絡不上1號男，於是提起訴訟，但後來對方主動帶著3億韓元到警局，要求撤銷訴訟，那個人就是高庚杓」。消息一出，立即引發韓網議論。

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高庚杓遭傳在釜山的人生四格照相館中搞4P，還花3億跟店家和解。（翻攝自Naver blog）

對此，高庚杓的公司透過律師發文嚴正否認，表示此傳聞嚴重損害藝人名譽和人格，將針對日後再發生的惡意誹謗採取法律措施，「公司將毫不妥協，也不會給予任何寬容，而是進行嚴厲的法律處置。今後，我們也將為了保護藝人的權益及支持藝人的粉絲們，竭盡全力」。

高庚杓也展現高EQ，今（7）日親自到人生四格照相館拍照，並將照片發布IG限動，「不用擔心，我沒那麼瘋狂，讓我們看看瘋子會發生什麼事吧。」

高庚杓否認在拍貼機內4P傳聞。（翻攝自高庚杓IG）

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