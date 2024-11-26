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Energy新加坡開唱「縮水版紅毯」彌補書偉 歌迷一句話讓Toro走心

Energy新加坡開唱，搞笑讓書偉（中）走迷你版紅毯。（相信音樂提供）Energy新加坡開唱，搞笑讓書偉（中）走迷你版紅毯。（相信音樂提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕人氣男團Energy前幾天到新加坡開唱，「一觸即發」演唱會門票完售，進場前歌迷先在場外集結百人16蹲為演唱會暖身，Energy也在舞台上賣力唱跳，氣氛嗨翻。

原本書偉因演出電影《春行》受邀參與金馬獎盛會，不過典禮卻和Energy新加坡演唱會同一天（23日），只好缺席金馬獎，無緣走紅毯，團員特別在舞台上驚喜為書偉鋪上紅地毯，讓他在新加坡也能走到金馬紅毯。

Energy搞笑化身頒獎典禮星光大道主持人：「讓我們歡迎最佳男主角張書偉！」還開玩笑說，因「預算不足」所以紅毯只有短短1公尺，引來全場哈哈大笑。

Energy到新加坡舉辦演唱會，看到歌迷應援排字很感動。（相信音樂提供）Energy到新加坡舉辦演唱會，看到歌迷應援排字很感動。（相信音樂提供）

演唱會上Energy也特別開放歌迷告白，其中一位舉著坤達牌子的粉絲說：「其實我22年前超愛Toro！」讓台上的Toro一陣錯愕，團員們也補槍：「意思是她現在不愛了，不要走心！」歌迷解釋：「Toro現在有熟男的魅力，但坤達現在是我們的精神指標。」

坤達則幫歌迷解圍並安慰Toro：「就是你現在很成熟，不像以前那麼幼稚，沒關係啦，至少她以前喜歡過你。」Toro雖然走心，但也釋懷表示：「沒關係，現在我一眼看過去很多都是寫我的名字！」

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