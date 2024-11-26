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娛樂 最新消息

12強》告白陳傑憲遭陳沂狠酸！美女律師不忍反擊了

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕2024世界棒球12強賽，台灣隊4：0完封日本隊，隊長陳傑憲一舉拿下MVP，賽後忙著尋妻、顧小孩的愛家舉動，更讓不少粉絲羨慕搶當「陳太太」，就連女律師李怡貞都在個人臉書發文激動喊：「地表最帥男人竟然在台灣，我真的會被他迷暈。」不料卻引來網紅陳沂猛酸，對此她也不忍反擊了。

相關新聞：12強》律師李怡貞被陳傑憲迷暈 陳沂撿槍狂酸

陳傑憲（左）與老婆綺綺（右）高顏值備受討論。（翻攝自IG）陳傑憲（左）與老婆綺綺（右）高顏值備受討論。（翻攝自IG）

陳沂25日晚間在個人臉書發文指出，台灣棒球世界冠軍，隊長陳傑憲三分砲成為奪冠最大功臣，又帥又強，賽後到處找老婆，慶功宴忙著哄孩子睡的顧家好男人形象，擄獲許多女性芳心，晉升為「國民老公」。

不過，陳沂話鋒一轉，點名「女人大律師李怡貞」發文表示，纏上陳傑憲了，想被他抱抱，想當他的小三，她也說，對偶像存在幻想開開玩笑本來也沒什麼，「但，李怡貞一直以來靠罵小三吸引同溫層，認為介入人家家庭是傷風敗德的事情，怎麼輪到自己就說得如此理所當然？」更直言，如果男女立場調換，這種發言就是噁男言論，妥妥的騷擾，「偏偏現在喊著要當陳傑憲小三的，一堆都是平常在女權自助餐的人。」

對此，李怡貞今（26）日發文直言，「理解小三的起心動念」與「當人小三」有很大的距離，反問要是能當正宮，到底誰會想當第三者。她也呼籲酸民，不要抹黑，「我從來一律都是正宮，誰說我想當小三，閱讀障礙還是標題檔？想帶風向也要努力一點。」雖然她未指名道姓，不過該文內容與陳沂及其他網友的批評相符。

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