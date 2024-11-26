12強》律師李怡貞被陳傑憲迷暈 陳沂撿槍狂酸

陳傑憲（左）與老婆綺綺（右）高顏值備受討論。（翻攝自IG）

〔記者林南谷／台北報導〕2024世界棒球12強賽，台灣隊4：0完封日本隊，隊長陳傑憲一舉拿下MVP，賽後拿獎牌急尋老婆綺綺畫，大批球迷狂讚深情，女律師李怡貞則在個人臉書發文激動喊：「地表最帥男人竟然在台灣，我真的會被他迷暈。」不料卻引來網紅陳沂激酸。

陳沂25日晚間在個人臉書發文說，台灣棒球世界冠軍，隊長陳傑憲三分砲成為奪冠最大功臣，又帥又強，賽後到處找老婆，慶功宴忙著哄孩子睡的顧家好男人形象，擄獲許多女性芳心，晉升為「國民老公」。

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話鋒一轉，陳沂點名「女人大律師李怡貞」發文表示，纏上陳傑憲了，想被他抱抱，想當他的小三，陳沂說，對偶像存在幻想開開玩笑本來也沒什麼，「但，李怡貞一直以來靠罵小三吸引同溫層，認為介入人家家庭是傷風敗德的事情，怎麼輪到自己就說得如此理所當然？」

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陳沂直言，如果男女立場調換，這種發言就是ㄜˇ男言論，妥妥的騷擾，「偏偏現在喊著要當陳傑憲小三的，一堆都是平常在女權自助餐的人。」

李怡貞昨在臉書發文說：「這個找老婆的男人，這個一邊哭一邊找老婆的MVP，慶功宴還自己在顧小孩啦！我真的會暈倒。」接著說，整場都是男兒們在開心慶功，就他安安靜靜的抱著孩子在刷手機，而且臉上完全沒有不耐，跟有的男人一到慶祝的場合，就整場到處跑到處交際把老婆跟孩子丟在一邊完全不一樣。」

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然後，李怡貞激動直喊：「陳傑憲，你要被我糾纏上了，彭于晏你就去遛狗遛個夠吧！」苦嘆有這麼帥的男人，她過去這三天一直在處理一些超醜噁男幹嘛啦（搧自己巴掌），「地表最帥男人竟然在台灣，我真的會被他迷暈。」

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