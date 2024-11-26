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黃嘉千演戲用唱的 男星曝錄影狀況搞笑稱：有點女神經

黃嘉千、木星、段鈞豪 （記者潘少棠攝）黃嘉千、木星、段鈞豪 （記者潘少棠攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃嘉千與木星、段鈞豪今（26）日出席民視新節目《我的成長》媒體茶敘宣傳節目，三人在節目裡透過實境戲劇還原女星方志友的成長故事，在短劇中飾演方志友媽媽的黃嘉千提到志友媽媽相當夢幻，幾乎是用「唱」的方式說台詞，段鈞豪則搞笑表示以前黃嘉千在他心中是女神，「多年後聽到現場演唱發現有點女神...經。」

黃嘉千（記者潘少棠攝）黃嘉千（記者潘少棠攝）

黃嘉千說現在多是演「媽媽」的角色了，這次看劇本居然要她用「唱」的方式來演出浪漫的方志友媽媽，黃嘉千說劇本很完整，但問要用什麼旋律唱歌？導演要求要「迪士尼」演法，於是「本色演出」的黃嘉千與木星一搭一唱，現場旋律即興發揮並且一鏡到底，黃嘉千還爆笑說：「唱到最後居然跟木星一起合音，都被我們的才華嚇到」。

木星（記者潘少棠攝）木星（記者潘少棠攝）

木星提到以為方志友是很浪漫天真的女孩，演出她的故事才知道是很堅強女生，尤其是父親過世的措手不及，她被迫長大隔一個月才哭出來。被問到跟黃嘉千的合作，木星說從小就聽嘉千姐的歌，也看到她在舞台劇瘋狂又灑脫的演出，沒想到本人就是這樣，毫不做作好真實。

段鈞豪（記者潘少棠攝）段鈞豪（記者潘少棠攝）

鈞豪更是苦笑說：「我才佩服我自己，面對她們的爆笑誇張，我要沒有反應」，他也說以前對於嘉千姐印象中是女神，沒想到是女神經。

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