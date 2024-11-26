晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

12強看到科學盡頭！ 台南Josh吐槽「這單位」︰不准放棄啊

「台南Josh」穿上日本球衣觀賽，發揮反指標體質。（翻攝IG）「台南Josh」穿上日本球衣觀賽，發揮反指標體質。（翻攝IG）

〔即時新聞／綜合報導〕棒球網紅「台南Josh」以分析各國職棒聞名，但反被他看好的球隊或選手，大多會發生表現不如預期的神秘情況，而被粉絲封為「反指標國師」。日前12強冠軍戰，他現身東京巨蛋為日本隊應援，結果台灣隊擊敗日本奪冠，讓台灣一間科學教育社教機構感嘆「看到科學的盡頭」，言論引發大批網友朝聖。

據了解，台南Josh在本月24日於社群平台發文，除告知大家他會在東京巨蛋現場觀看世界12強棒球冠軍賽，還大方展示自己當天的應援服飾。從照片顯示，他不只買了日本隊的「侍Japan」毛巾與球衣，且球衣號碼還特別選日本隊王牌、先發投手戶鄉翔征的20號，還在文中坦言自己真的很喜歡這位選手，並在觀賽期間把球衣穿在身上。

向大眾推動科學教育的「國立科學工藝博物館」感嘆，台南Josh在12強的反指標體質發威，讓他們「看到科學的盡頭」，讓Josh忍不住吐槽回應。（圖擷取自@tainanjosh）向大眾推動科學教育的「國立科學工藝博物館」感嘆，台南Josh在12強的反指標體質發威，讓他們「看到科學的盡頭」，讓Josh忍不住吐槽回應。（圖擷取自@tainanjosh）

不過當時Josh也表示，「雖然我常說什麼反指標只是個玩笑，但是面對國際賽的絕對王者日本，就算明知道只是個玩笑，我還是想迷信一下，剩下的，就交給球員們全力創造歷史了。」結果本屆12強冠軍賽，台灣隊以4：0完封日本，且台灣選手全都是從戶鄉翔手中拿下分數，讓不少台灣球迷賽後紛紛湧向Josh的貼文朝聖。

在眾多討論留言中，向大眾推動科學教育的「國立科學工藝博物館」感嘆稱「看到科學的盡頭」，讓Josh忍不住在Threads吐槽回應，「誰都可以放棄科學，你們不准給我放棄啊！」逗趣互動也讓網友們笑說，「科學的盡頭是玄學」、「玄學也是科學的開端！」、「不然工程師擺乖乖用意為何」、「棒球可以用科學解釋，但Josh不能」。

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中