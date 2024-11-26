12強看到科學盡頭！ 台南Josh吐槽「這單位」︰不准放棄啊

「台南Josh」穿上日本球衣觀賽，發揮反指標體質。（翻攝IG）

〔即時新聞／綜合報導〕棒球網紅「台南Josh」以分析各國職棒聞名，但反被他看好的球隊或選手，大多會發生表現不如預期的神秘情況，而被粉絲封為「反指標國師」。日前12強冠軍戰，他現身東京巨蛋為日本隊應援，結果台灣隊擊敗日本奪冠，讓台灣一間科學教育社教機構感嘆「看到科學的盡頭」，言論引發大批網友朝聖。

據了解，台南Josh在本月24日於社群平台發文，除告知大家他會在東京巨蛋現場觀看世界12強棒球冠軍賽，還大方展示自己當天的應援服飾。從照片顯示，他不只買了日本隊的「侍Japan」毛巾與球衣，且球衣號碼還特別選日本隊王牌、先發投手戶鄉翔征的20號，還在文中坦言自己真的很喜歡這位選手，並在觀賽期間把球衣穿在身上。

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向大眾推動科學教育的「國立科學工藝博物館」感嘆，台南Josh在12強的反指標體質發威，讓他們「看到科學的盡頭」，讓Josh忍不住吐槽回應。（圖擷取自@tainanjosh）

不過當時Josh也表示，「雖然我常說什麼反指標只是個玩笑，但是面對國際賽的絕對王者日本，就算明知道只是個玩笑，我還是想迷信一下，剩下的，就交給球員們全力創造歷史了。」結果本屆12強冠軍賽，台灣隊以4：0完封日本，且台灣選手全都是從戶鄉翔手中拿下分數，讓不少台灣球迷賽後紛紛湧向Josh的貼文朝聖。

在眾多討論留言中，向大眾推動科學教育的「國立科學工藝博物館」感嘆稱「看到科學的盡頭」，讓Josh忍不住在Threads吐槽回應，「誰都可以放棄科學，你們不准給我放棄啊！」逗趣互動也讓網友們笑說，「科學的盡頭是玄學」、「玄學也是科學的開端！」、「不然工程師擺乖乖用意為何」、「棒球可以用科學解釋，但Josh不能」。

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