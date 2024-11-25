晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

12強》陳傑憲3分砲比1動作 球迷全哭瘋

陳傑憲昨晚奮力擊出3分砲全壘打。（記者陳志曲攝）。陳傑憲昨晚奮力擊出3分砲全壘打。（記者陳志曲攝）。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強個人獎項公布，台灣隊長陳傑憲是唯一奪獎球員，一人獨拿「大會MVP」、「最佳外野手」、「打擊王」、「最佳防守球員」等4大獎，而他昨晚擊出3分砲全壘打之後的1個動作，也引發討論。

台灣饒舌校長大支在臉書發文透露陳傑憲這個動作：「他用食指和大拇指在胸前畫了一個框，有球迷指出，這個手勢應該是在比『Taiwan』，因為中華隊無法穿著印有『Taiwan』字樣的球衣。」

相關新聞：12強》陳傑憲3分砲轟日本！ 大聯盟記者絕讚：他現在就可以在MLB打球

大支接著說：「當初台灣隊潘傑楷在對戰美國的賽後記者會上，也是事先詢問，獲得同意才得以穿著『Taiwan』的球衣出席賽後記者會，陳傑憲的手勢應該是在呼應潘傑楷，讓球迷都哭瘋。」

相關新聞：12強》台灣隊勝利後1舉動 日本球迷很感動：真的是最棒的對手

而陳傑憲本屆12強有始有終，開幕戰就對南韓隊扛2分彈，今天對日本再敲3分彈，出賽7場全部敲安，總計24打數敲出15安，打擊率高達6成25，成為台灣隊史12強首位奪下大會打擊王的選手，也是繼2015年林智勝的全壘打王之後、史上第2位12強奪打擊獎項的台灣選手。

 

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中