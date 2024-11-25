12強》陳傑憲3分砲比1動作 球迷全哭瘋

陳傑憲昨晚奮力擊出3分砲全壘打。（記者陳志曲攝）。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕世界12強個人獎項公布，台灣隊長陳傑憲是唯一奪獎球員，一人獨拿「大會MVP」、「最佳外野手」、「打擊王」、「最佳防守球員」等4大獎，而他昨晚擊出3分砲全壘打之後的1個動作，也引發討論。

台灣饒舌校長大支在臉書發文透露陳傑憲這個動作：「他用食指和大拇指在胸前畫了一個框，有球迷指出，這個手勢應該是在比『Taiwan』，因為中華隊無法穿著印有『Taiwan』字樣的球衣。」

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大支接著說：「當初台灣隊潘傑楷在對戰美國的賽後記者會上，也是事先詢問，獲得同意才得以穿著『Taiwan』的球衣出席賽後記者會，陳傑憲的手勢應該是在呼應潘傑楷，讓球迷都哭瘋。」

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而陳傑憲本屆12強有始有終，開幕戰就對南韓隊扛2分彈，今天對日本再敲3分彈，出賽7場全部敲安，總計24打數敲出15安，打擊率高達6成25，成為台灣隊史12強首位奪下大會打擊王的選手，也是繼2015年林智勝的全壘打王之後、史上第2位12強奪打擊獎項的台灣選手。

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