晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

12強》4:0，台灣制霸！ 他激動喊「世界第一」

台灣隊在世界棒球12強賽奪下冠軍。（記者陳志曲攝）台灣隊在世界棒球12強賽奪下冠軍。（記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊24日在世界12強賽金牌戰中，以4比0完封日本隊，拿下首個世界冠軍金牌，所有台灣人振奮狂歡，知名律師呂秋遠也寫下個人感觸。

關於台灣奪冠這場比賽，呂秋遠透過臉書發文寫下10點意見：

相關新聞：12強》台灣4比0完封日本   苦苓感謝教練王建民

1.謝謝台灣隊終於治癒了我， 喜歡看重播，不喜歡看現場的PTSD。

2.謝謝日本某媒體一開始評估我們是倒數第2，這種評估讓我們更覺得勝利來之不易。

3.謝謝台灣隊的所有教練與隊員，你們每一局的認真與執著，我們現場的觀眾都看在眼裏，相信看轉播的觀眾也是如此。

4.謝謝支持日本武士隊的現場觀眾，你們讓我們覺得芒刺在背，但是又覺得很驕傲不已。

下次歡迎來台灣的大巨蛋，我們會好好回報你們。

相關新聞：12強》夢多欣賞台灣運動家精神奪冠  「你們超棒」

5.謝謝現場所有的台灣人，你們的加油聲與歌聲，雖然不是主場，但仍然天下第一。

台灣尚勇！

6.謝謝日本隊精彩的表現，沒有你們連續的27勝，突顯不出台灣隊的神乎其技，只輸一場，卻成為亞軍。

但是，辰己涼介，你真的要轉當投手嗎？

7.謝謝主辦單位在東京巨蛋前面的海報，並沒有任何台灣隊成員進入你們的海報裡，但是我們用實力證明了一切。

8.謝謝所有在職棒黑暗期裡，仍然支持棒球運動的人，你們真的很棒。

9.謝謝所有台灣人的支持，我們贏了！

10.這是台灣第一次拿到世界冠軍，但是我不會謝謝曾經看不起台灣隊的人，道歉也是沒用的啦。

4：0，台灣制霸！世界第一！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中