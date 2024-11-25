12強》4:0，台灣制霸！ 他激動喊「世界第一」

台灣隊在世界棒球12強賽奪下冠軍。（記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊24日在世界12強賽金牌戰中，以4比0完封日本隊，拿下首個世界冠軍金牌，所有台灣人振奮狂歡，知名律師呂秋遠也寫下個人感觸。

關於台灣奪冠這場比賽，呂秋遠透過臉書發文寫下10點意見：

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1.謝謝台灣隊終於治癒了我， 喜歡看重播，不喜歡看現場的PTSD。

2.謝謝日本某媒體一開始評估我們是倒數第2，這種評估讓我們更覺得勝利來之不易。

3.謝謝台灣隊的所有教練與隊員，你們每一局的認真與執著，我們現場的觀眾都看在眼裏，相信看轉播的觀眾也是如此。

4.謝謝支持日本武士隊的現場觀眾，你們讓我們覺得芒刺在背，但是又覺得很驕傲不已。

下次歡迎來台灣的大巨蛋，我們會好好回報你們。

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5.謝謝現場所有的台灣人，你們的加油聲與歌聲，雖然不是主場，但仍然天下第一。

台灣尚勇！

6.謝謝日本隊精彩的表現，沒有你們連續的27勝，突顯不出台灣隊的神乎其技，只輸一場，卻成為亞軍。

但是，辰己涼介，你真的要轉當投手嗎？

7.謝謝主辦單位在東京巨蛋前面的海報，並沒有任何台灣隊成員進入你們的海報裡，但是我們用實力證明了一切。

8.謝謝所有在職棒黑暗期裡，仍然支持棒球運動的人，你們真的很棒。

9.謝謝所有台灣人的支持，我們贏了！

10.這是台灣第一次拿到世界冠軍，但是我不會謝謝曾經看不起台灣隊的人，道歉也是沒用的啦。

4：0，台灣制霸！世界第一！

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