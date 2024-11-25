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12強》台灣4比0完封日本 苦苓感謝教練王建民

台灣隊牛棚教練王建民。（記者陳志曲攝）台灣隊牛棚教練王建民。（記者陳志曲攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣隊24日在世界12強賽金牌戰中，以4比0完封日本隊，拿下首個世界冠軍金牌，其中投手教練林岳平功不可沒，他賽後直言，自己去年在經典賽擔任總教練任務失敗，這次與曾豪駒、王建民合作奪冠，感觸很深。

作家苦苓也在臉書發文推崇王建民，他說，狂歡慶祝勝利的同時，請大家不要忘了一個人：每次開賽介紹教練及球員時，都有唸到他的名字，但他從未出現在鏡頭前，只有偶爾看到他默默的在牛棚裡指導投手——謝謝教練王建民，「成功不必在我，有我一定成功！」

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林岳平是去年世界棒球經典賽台灣隊總教練，最後台灣沒能晉級，這次林岳平擔任12強投手教練，帶領投手群壓制世界強打。賽後林岳平承認：「感觸很深刻，尤其是去年我帶經典賽，那一次任務失敗，我有省思，對投手掌握及危機情況都沒有掌握好。」

林岳平指出，雖然到後面才公布，不過他其實從一開始就在教練團名單內，「龍貓（台灣隊總教練曾豪駒）跟我之前有很多交流，我希望他把選手挑好，剩下就交給我和王建民，想辦法組裝這個投手群，讓每個人都知道自己的任務，準備好登板時機。」

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除了曾豪駒，林岳平強調另一名投手教練王建民也扮演關鍵角色，「選手在後防由王建民準備好，讓我們面對危機時，都能夠適時阻斷對方攻勢。」林岳平也提及，王建民會針對投手特色、優勢球種及對方打線，知道如何運用這些投手去解決每個打者。

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