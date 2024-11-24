比莉現身小巨蛋掀高潮！周湯豪即時分享12強台灣戰況：全壘打4比0

周湯豪（左）與辣媽比莉同台。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周湯豪今（24日）下午繼續在台北小巨蛋舉行「motorola呈獻 周湯豪REALIVE（R2）特仕版」演唱會，安可時掀起高潮，因為「超大咖」嘉賓來了。由於演唱會尾聲剛好是世界棒球12強在東京比賽中，周湯豪也兩度即時分享台灣戰況，全場歌迷嗨翻。

周湯豪（左）與辣媽比莉同台。（記者王文麟攝）

安可時，一登台的不是周湯豪，而是他的辣媽比莉先獨唱《比莉卡厲害》，之後周湯豪登台，母子合唱《什麼都不必說》，周湯豪穿上黑色拳王般戰袍，褲子兩側則「夾帶」好多件今天現場收到女歌迷拿給他的內衣，他笑說是「飾品」，相當逗趣。

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合唱完比莉開心說：「這是我第二次站上小巨蛋，只唱兩首歌，有人說不可以多唱，因為我比他還好玩。」

周湯豪演唱會。（記者王文麟攝）

看到全場上萬歌迷這麼挺周湯豪，比莉說：「我很驕傲，很感動，我怎麼會這麼厲害。」72歲的比莉活力十足，周湯豪說：「我媽很瘋狂。」比莉則對兒子說：「我是你的鐵粉，從你第一天就陪你。」不忘向兒子邀歌：「快幫我寫歌。」周湯豪則說：「能幫我媽拍MV、寫歌，是屬於我一個人才有的人生經歷。」比莉則誇兒子：「你真的很厲害。」周湯豪則對歌迷說：「我和媽媽的關係很特別，做同一行。」比莉也不忘感謝歌迷：「有你們Nick才會這麼努力，謝謝大家。」

周湯豪演唱會。（記者王文麟攝）

唱完《帥到分手》、《我做的是愛不是夢》，歌迷仍不肯離去，周湯豪再次登台演唱，由於世界12強棒球賽正在日本進行台日大戰，周湯豪也現場兩度即時分享「戰況」，先是提到：「中華隊全壘打1比0。」之後又同步宣告台灣4比0贏日本，全場嗨翻，小巨蛋兩場演唱會也順利落幕。

周湯豪演唱會。（記者王文麟攝）

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