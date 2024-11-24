李正皓東京挺台灣隊 馬郁雯沒跟到「苦主」被逼問內情

新北市議員李宇翔（左起）、卓冠廷和李正皓在日本東京巨蛋為台灣隊加油。（翻攝自李正皓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕三立新聞台《新台派上線》主持人李正皓23日曬出同框民進黨新北市議員卓冠廷、李宇翔，3人嗨在東京巨蛋替12強台灣隊加油，李正皓「女友」、三立新聞台「揭弊女神」馬郁雯人在台灣，有「苦主」居然被逼問為何揭弊女神沒有愛相隨。

馬郁雯傳出情牽李正皓，外界都給予祝福，昨他曬出在日本東京巨蛋照片，馬郁雯居然沒跟到。（資料照）

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李正皓人在日本東京，此行赴日並非專程看球賽，而是與卓冠廷在日本關東信賴之友會演講，恰巧很幸運遇到12強。

「盛世美顏」主播王偊菁。（翻攝自王偊菁臉書）

不過李正皓緋聞女友馬郁雯為何沒去？她哀怨說，因為要上班，只好眼睜睜的看著「男友」到日本爽，只是最慘的並不是馬郁雯，而是她同台好友、「盛世美顏」主播王偊菁。

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據說，王偊菁稍早也無奈向馬郁雯哭訴說：「所有人都來問妳有沒有一起去？」她好氣又好笑表示：「我怎麼知道？」原來，真正苦主是王偊菁。

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