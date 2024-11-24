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娛樂 最新消息

楊貴媚隔20年再擒馬「終於有伴了」 李安大讚：她是最會哭的藝人

〔記者李紹綾／台北報導〕楊貴媚上月以《有生之年》拿下金鐘59戲后，23日再以《小雁與吳愛麗》獲得金馬61最佳女配角，運勢超級旺，她會後出席慶功宴，分享隔20年再度擒馬心情，「我第41屆得金馬影后，20年好漫長，我沒有放棄，我不會放棄，這是我最喜歡的工作。」打趣表示拿了金鐘、金馬後，接下來該挑戰金曲了。導演李安則大讚：「我拍戲30幾年，她是最會哭的藝人。」

金馬慶功；楊貴媚。（記者潘少棠攝）金馬慶功；楊貴媚。（記者潘少棠攝）

楊貴媚是頒獎典禮的常客，連文化部長李遠也以為她常得獎，在典禮上跟她說：「妳不是得過很多了嗎？」讓她哭笑不得，當得知女配角獎在評選過程中，她是壓倒性勝出時，她笑喊：「沒吵架很無趣，很快就決定了，他們沒有樂趣。」

楊貴媚在慶功宴上分享熱騰騰出爐的獎座，落馬的曾國城拿起獎座說：「真重，估計6到8公斤，如果拿個3分鐘，二頭肌就出來了。」楊貴媚談到，20年前以《月光下，我記得》奪影后時，獎座並非像現在可以當場拿，「因為要拿回去加工字，近幾年會先做好入圍者的名牌，現場看誰得就貼上去。」她透露當年的獎座走創新風，所以不是金色，金馬執委會也有詢問「要不要把獎座拿回去鍍金？」她豪爽說：「我幹嘛鍍，再拿一座就好了。」沒想到一等就等了20年，如今拿到第2座金馬獎，她打算將獎座放在經紀公司，「我有2個不一樣顏色的馬，希望可以生小馬，終於有伴了。」

楊貴媚在典禮上佩戴價值3億的珠寶項鍊與戒指，被問拆下來是否會捨不得，她直呼：「真的鬆了一口氣，我從進場到離開，只去了一次洗手間，好緊張，怕一個不小心，1.2億就掉進馬桶裡，買不起，但戴一戴感覺也滿爽的啊！」

導演李安每年參加金馬獎，會輪流到每一個劇組的慶功宴鼓勵，他透露30年前曾和楊貴媚合作《飲食男女》，大讚楊貴媚很會哭，無論正面拍、反面拍，都哭得分毫不差，眼淚掉得超精準，一旁的曾國城也附和：「比劉雪華還厲害。」楊貴媚說：「因為作為一個演員，其實每句話最感動的你就是那句，它換不了情緒。」李屏賓和楊貴媚曾合作《稻草人》，他說：「當時她是非常美麗少女，現在是美麗的影后。」

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