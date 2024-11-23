金馬61》張志勇打敗張震奪金馬影帝！中國官方打壓後「首位中國演員獲獎」

張志勇（中）以《漂亮朋友》奪下金馬影帝。（翻攝自官網）

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〔記者蕭方綺／台北報導〕張志勇以《漂亮朋友》打敗張震、喜翔、游學修、萬洛．隆甘迦（Wanlop Rungkumjad），拿下金馬影帝，成為自2019年中國官方對金馬獎祭出封殺令之後，首位中國籍演員獲得金馬獎。

張志勇今沒到現場，由導演耿軍代表致詞，他除了感謝金馬獎、評審、觀眾、朋友和家人、搭檔之外，還感謝導演耿軍，「他是我的良師益友，是他一直以來給我信心，給我希望，讓我有勇氣在演員這條路追逐夢想，在此就是夢想實現的時刻。」

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而耿軍也準備了自己對張志勇的感謝，他和張志勇是兒時玩伴，是在礦區裡生活的一幫野孩子，張志勇10歲的時候撿到了一枝礦區爆破的雷管。因為好奇，在自己家的廚房裡面用菜刀在剁雷管，雷管就炸了，他的眼睛和手指都被炸壞了，「因為基因跟體質好，他恢復得很不錯，但還是了留下輕度的殘疾。」耿軍表示張志勇是一個殘疾人，「是有殘疾證的，他去公園是可以免費的。」

長大之後2人一起拍電影，「他開始在我的電影裡試著演角色，他一開始的時候，並不自信，總想讓鏡頭避開他受傷的眼睛和手。我告訴他不要迴避，千萬不要迴避。」他告訴張志勇，他是個最獨特的演員。

經過2人多年共同的努力，張志勇找到自己的自信，找到屬於自己的方式，耿軍表示：「他是非常獨特，非常有理解能力的，非常有才華的演員。《漂亮朋友》是雙男主戲。徐剛的角色，被他演繹得非常豐富、細膩、扎實、感人。他同樣出色。這個獎盃屬於張志勇和徐剛，屬於《漂亮朋友》所有獨具魅力的演員。」

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