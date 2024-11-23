金馬61》楊貴媚奪女配！陸弈靜入圍8次全槓龜

楊貴媚衝破死亡之組，勇奪金馬獎最佳女配角獎。（台視提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕第61屆金馬獎頒獎典禮今天（23日）將最佳女配角頒發給《小雁與吳愛麗》的楊貴媚，今年她才憑藉著《有生之年》獲得金鐘戲后，今年「雙金加持」超級旺，笑說「金曲獎還沒」；但也代表陸弈靜8度入圍金馬皆鎩羽而歸。

楊貴媚在第41屆金馬獎以電影《月光下，我記得》戴上金馬后冠，暌違20年，今年則以《小雁與吳愛麗》獲得最佳女配角，她直呼：「怎麼可能！真的不敢相信！今年的女配角各個都是優秀的演員，我剛剛看那個片段都要掉眼淚，怎麼會是我，但對不起，獎就握在我手上，我不客氣了！」

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楊貴媚奪下最佳女配角獎。（台視提供）

她感謝《小雁與吳愛麗》劇組，尤其是飾演她女兒夏于喬，「在戲裡面給我很強大的表演，妳內心非常強大，才造就了吳愛麗這個母親。」她也在舞台上示愛片中男友曾國城，「我太愛你了，本劇你犧牲最多，但你夠壞、夠狠、夠可愛，吳愛麗才沒被討厭。」

暌違20年才等到第2座金馬獎，楊貴媚在後台表示心情大不同，第41屆的她跟很多前輩一起入圍，當時還年輕的她感到很緊張，今年則是驚喜，因為其他4位對手都表現得非常好，而她的入圍代表整個劇組。

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