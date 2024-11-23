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娛樂 音樂

強撞金馬獎沒在怕！周湯豪重返小巨蛋狂收性感胸罩

周湯豪小巨蛋首場演唱會門票早已完售。（環球提供）周湯豪小巨蛋首場演唱會門票早已完售。（環球提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕周湯豪今（23日）晚重返小巨蛋舉辦「motorola呈獻 周湯豪REALIVE （R2） 特仕版」演唱會，雖然今晚強撞金馬獎頒獎典禮，不過全場上萬張門票早已完售，好票房沒啥好怕，周湯豪把演唱會打造成時尚派對，小巨蛋也宛如超大型夜店，不少熱情女歌迷又送上性感胸罩，還有人在內衣上寫著「演唱會成功」送給周湯豪。

周湯豪以白色西裝帥氣登場。（環球提供）周湯豪以白色西裝帥氣登場。（環球提供）

這次演唱會周湯豪親自擔任創意及造型總監，以《Good Life》當開場曲，超模吳宜樺與18位國際模特兒以伸展台走秀為演唱會震撼開場，周湯豪穿帥氣白西裝從升降台現身，現場歌迷也以白色、銀色衣服為主來看演唱會。

周湯豪談到：「小巨蛋我們回來了，今天晚上我會把所有能量釋放出來，你們也把能量全部給我。」他除了狂收歌迷送的內衣，也有歌迷帶著內褲想給他，但他沒有收下。

周湯豪演唱會變換多套造型。（環球提供）周湯豪演唱會變換多套造型。（環球提供）

女模也分別藏身於4層樓、15公尺高的銀色未來工業櫥窗，搭配周湯豪演唱，展現一場時尚大秀，周湯豪則接連演唱《All These Girl》、《SNG》等多首歌曲。

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