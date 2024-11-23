《影后》黃迪揚曝演藝圈辛酸！昔50場試鏡只上1場 吃便當吃到急診

黃迪揚近期憑台劇《影后》中經紀人壁虎一角爆紅。（翻攝自臉書）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾獲2023金鐘迷你劇集男配角獎的演員黃迪揚，近期憑夯劇《影后》中經紀人壁虎一角爆紅，他近日上YTR董仔的頻道大談他成名的血淚史，引發關注。

黃迪揚曾參加了50場試鏡才獲得人生中第一支廣告。（翻攝YT）

黃迪揚曾因為很窮把劇組便當帶回家冰，隔天繼續吃，有一次還因此腸胃發炎，花了800元吊點滴。（翻攝YT）

黃迪揚在影片中表示，以前他其實是幕後企劃斜槓演員，因此對經紀人的角色也不算從沒接觸，回顧演藝圈這條路，他坦言實在很辛苦，曾參加了50場試鏡只上1場，才獲得人生中第一支廣告。還曾因為很窮，把劇組便當帶回家冰，隔天再繼續吃，有一次還因為這樣腸胃發炎，送急診花了800元吊點滴，當時他想：「這不就是我的便當錢嗎？」

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黃迪揚認為，其實最辛苦的是經紀人。（翻攝自臉書）

黃迪揚也表示，其實比藝人還辛苦的是經紀人，他在《影后》裡飾演的，其實就是自己以前的生活。最後，黃迪揚以自身經驗鼓勵有星夢的人，在試鏡沒上的時候，最重要的是提高自己的心理素質，當個隨時準備好的人。

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