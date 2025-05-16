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進擊的巨人看不到！中國B站避審查 想看得搜「撤退的矮子」

無法在該站搜尋到知名動畫《進擊的巨人》，但如果搜尋「撤退的矮子」就能找到該動畫，讓其他網友看了嘖嘖稱奇。（擷取自B站）無法在該站搜尋到知名動畫《進擊的巨人》，但如果搜尋「撤退的矮子」就能找到該動畫，讓其他網友看了嘖嘖稱奇。（擷取自B站）

葉姵妤／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕影音平台Bilibili（嗶哩嗶哩，簡稱B站）是中國最大的影音平台之一，也是中國民眾追劇、看動畫的首選。不過，該平台上也充斥盜版、非法上傳等問題。有網友發現，若網路為中國當地IP，就無法在該站搜尋到知名動畫《進擊的巨人》，但如果搜尋「撤退的矮子」就能找到該動畫，讓其他網友看了嘖嘖稱奇。

Bilibili長期以來積極購買日本、韓國動畫播放版權，藉此吸引了一大票年輕族群。除此之外，Bilibili也允許用戶自行上傳影片，不過這也導致影片搬運、盜版、非法剪輯問題頻傳。

近期有網友發現，疑似為了規避審查，有用戶上傳《進擊的巨人》時，將之更名為「撤退的矮子」及「你地鳴至」。讓不少台灣網友看了嘖嘖稱奇，也有人表示，撤退的矮子「嚴格說起來也不算錯」，表示動畫中確實是一群相較巨人矮小的人，被巨人打得節節敗退。

《進擊的巨人》早在2015年就被中國當局列為黑名單。2015年3月中共文化部以查處「暴力、色情、恐怖」動漫為由，將多部日本動畫從無論正版或盜版渠道下架。也有不少人認為，《進擊的巨人》以「對自由的嚮往」為核心、「牆內世界」為架構的內容觸碰到的當局的敏感神經，才遭禁止。

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