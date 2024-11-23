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娛樂 電視

「幻藍小熊」真人秀節目合體韓國女團！走透明吊橋發出海豚尖叫

〔記者林欣穎／台北報導〕初登韓國舞台出道的爆紅台灣女團「幻藍小熊」XXIN和許媛媛以及韓國女團「宇宙少女」多榮及夏天參與全新旅行真人秀節目《背包朋友》，一起去韓國小城市旅行3天2夜，展開奇幻少女的背包之旅，節目將於明日播出。

幻藍小熊XXIN（前排左起）、許媛媛與宇宙少女夏天（後排右起）、多榮錄製節目。（民視提供）幻藍小熊XXIN（前排左起）、許媛媛與宇宙少女夏天（後排右起）、多榮錄製節目。（民視提供）

《背包朋友》一開場由韓國女團多榮與夏天被製作團隊告知，即將要另外與說中文的XXIN以及許媛媛一起來背包旅行，面對未知的陌生朋友要一起見面，興奮又期待一舉一動都萌翻粉絲。製作團隊將他們帶到「鎮川」，四人初次見面在韓國最長的309米的懸吊橋上，首先抵達橋另一邊的多榮與夏天，一看到底部透明的超長吊橋，差點打退堂鼓要回去，但想著要見新朋友，可愛的兩人一邊發出海豚尖叫一邊走過吊橋，在橋的另一邊的XXIN與媛媛還正在想，這深山怎麼會有尖叫聲？兩組人於是在吊橋上第一次見到對方，看著學了半年努力講韓語的XXIN與媛媛，讓26歲的多榮與夏天更喜歡這兩個19、20歲的小妹妹，四個人要進行任務挑戰，一邊找美食一邊完成指定任務。

四人在懸吊橋上相見歡。（翻攝自IG）四人在懸吊橋上相見歡。（翻攝自IG）

四人搭計程車尋找初平水庫「水上的家」得知要去釣魚，還強調任務要去韓國最大的及鯽魚釣場，也要先吃飽才行，開車的是奶奶司機，知道四位少女肚子餓，還熱情地拿出玉米請少女們吃，四個人在車上更是大方啃起玉米。一到釣魚場還先看菜單先點餐要吃，四人互動可愛又有趣。

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