葛斯齊也喊告！再爆王定宇私訊人母「穿怎樣拍給我」 派出所有「不堪檔案」

葛斯齊（左）開槓王定宇。（翻攝自臉書、資料照）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕狗仔葛斯齊日前踢爆，立委王定宇曾帶美女助理與前總統蔡英文一起吃便當，更貼出「我想要妳」、「拿超級照片來道歉」等對話，但皆被王定宇否認並提告。事隔約2周，葛斯齊今（23）一早公開最新私訊截圖，再度爆料王定宇要求一名女選名在台南見面，並要求對方「穿怎樣拍給我看」。

葛斯齊今日一早在臉書貼出一張對話紀錄截圖，並要求王定宇解釋，「今年7/23前後、颱風過境的傍晚17:51的這段對話是什麼意思？你當天晚上9點想做什麼？為什麼叫一名帶著小孩的女人出來見你？竟還要求對對方『服儀檢查』，要對方先拍穿搭照給你鑑定？ 」

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葛斯齊公開王定宇私訊截圖。（翻攝自臉書）

葛斯齊透露，王定宇的妻子已知曉「之前被我公布的是你與哪位女性的對話」，直批王定宇無法對家庭負責，更遑論對人民的福祉負責，「你比謝宜容還可惡悲哀，沒有一句道歉、連假哭都懶得做，公然欺騙大眾，栽贓記者P圖造謠，我也將會對你提出告訴，讓法院認證你才是真的P圖欺騙大眾的人。」

不只如此，葛斯齊控訴王定宇的行為已經造成一個家庭的破碎，甚至有人打算輕生，表示相當同情其妻及「被你用官威命令要交出『超級相片』的女子」。葛斯齊更提到，「你的不堪檔案在台南某派出所早有留下痕跡」，表示近2個禮拜的沉默並非被告退縮，而是南下進一步蒐證，表明不會妥協此事的決心，「你再多的好朋友來找我都一樣。大家都說你是怎樣的人大家都知道，還順帶爆料其他事。」

葛斯齊全文。（翻攝自臉書）

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