晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

柯泯薰當眾告白男星！大方認了：被照顧生活大小事

〔記者陽昕翰／台北報導〕柯泯薰迎接出道10週年，前晚舉辦新專輯《好好的 Be Good》聽歌分享會，好友呂士軒、蘇珮卿特別到場支持，分享這次與她合作的故事，氣氛溫馨動人。

在分享會上，呂士軒、蘇珮卿的出席為活動增添了驚喜，呂士軒形容柯泯薰「沒有年齡，永遠都十二歲，像個精靈一樣」，認為她的音樂與人總是帶著純真與懸浮感。

柯泯薰舉辦新專輯聽歌分享會。（好好的藝術提供）柯泯薰舉辦新專輯聽歌分享會。（好好的藝術提供）

柯泯薰不忘跟呂士軒告白，「他是我非常仰慕的對象，他照顧了我很多生活大小事跟深層情緒。」

蘇珮卿巧妙形容，柯泯薰的創作有種從靈魂透出的純淨，有孩子氣像一個沒有年齡的大人，讓她聽到demo後，就想用自己的歌聲來擁抱這些詞句。

柯泯薰（中）與好友呂士軒（左）、蘇珮卿（右）合作新歌。（好好的藝術提供）柯泯薰（中）與好友呂士軒（左）、蘇珮卿（右）合作新歌。（好好的藝術提供）

柯泯薰的新專輯，充滿對生命與創作的反思，她提到每一首歌曲都是真實故事，並刻意附註了每首歌創作的時間點，以挖掘深層記憶中的情感。

現場談到出道十年的心情，她表示：「怎麼一眨眼就十年了，從 2014 開始的《遊樂》，感覺像是突然長大了，這張專輯讓我找回作小孩的狀態，也像是一場重生。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中