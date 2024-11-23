柯泯薰當眾告白男星！大方認了：被照顧生活大小事

〔記者陽昕翰／台北報導〕柯泯薰迎接出道10週年，前晚舉辦新專輯《好好的 Be Good》聽歌分享會，好友呂士軒、蘇珮卿特別到場支持，分享這次與她合作的故事，氣氛溫馨動人。

在分享會上，呂士軒、蘇珮卿的出席為活動增添了驚喜，呂士軒形容柯泯薰「沒有年齡，永遠都十二歲，像個精靈一樣」，認為她的音樂與人總是帶著純真與懸浮感。

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柯泯薰舉辦新專輯聽歌分享會。（好好的藝術提供）

柯泯薰不忘跟呂士軒告白，「他是我非常仰慕的對象，他照顧了我很多生活大小事跟深層情緒。」

蘇珮卿巧妙形容，柯泯薰的創作有種從靈魂透出的純淨，有孩子氣像一個沒有年齡的大人，讓她聽到demo後，就想用自己的歌聲來擁抱這些詞句。

柯泯薰（中）與好友呂士軒（左）、蘇珮卿（右）合作新歌。（好好的藝術提供）

柯泯薰的新專輯，充滿對生命與創作的反思，她提到每一首歌曲都是真實故事，並刻意附註了每首歌創作的時間點，以挖掘深層記憶中的情感。

現場談到出道十年的心情，她表示：「怎麼一眨眼就十年了，從 2014 開始的《遊樂》，感覺像是突然長大了，這張專輯讓我找回作小孩的狀態，也像是一場重生。」

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