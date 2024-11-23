李李仁突浪漫告白！陶晶瑩心喜求證「天堂瞬掉地獄」

〔記者邱奕欽／台北報導〕「陶子」陶晶瑩出道34年，身兼主持人、歌手、作家、經紀人多重身分，2005年與李李仁結婚後育有18歲女兒「荳荳」、15歲兒子「小龍」。樂於分享生活的陶晶瑩透露，近日看到李李仁公開發出一篇浪漫告白文，在她開心向老公求證後，卻從天堂瞬間掉落到地獄。

李李仁（左）、陶晶瑩結婚將滿20年，婚姻既幸福又美滿。（資料照）

陶晶瑩昨（22日）透過Threads發文透露，當時自己正與李李仁對坐用餐，定睛一看赫然發現老公的社群媒體發出一篇跟「雲」有關的浪漫告白文章，更寫下：「天空點點雲#sky#雲#棉花雲。」她見獵心喜抬頭求證：「這麼浪漫？」豈料，李李仁聽完卻當場傻住，更錯愕回說：「我沒發啊！」

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陶晶瑩見李李仁的帳號遭盜用，在該貼文底下表達不滿。（翻攝自Threads）

陶晶瑩心情猶如從天堂瞬間掉到地獄，而夫妻倆討論一番後，推測應是經紀人替李李仁塑造「鐵漢柔情」形象而為之，但在詢問過後遭到否認。最後陶晶瑩得出結論嘆：「我老公的帳號被盜了！」她也在該篇貼文下表達不滿道：「你是誰？你為什麼要盜人家的帳號？」憤怒又無奈之情溢於言表。

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