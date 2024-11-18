（影）陳致遠夫婦開港式餐廳 遭鄉親抵制「還沒為假球案贖夠罪」

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前職棒選手陳致遠與妻子林秀琴投入6位數資金，今年7月在新北市永和區經營港式餐廳，夫妻倆時常在社群媒體進行宣傳，並分享穿起制服親自「端盤子」的日常。然而，陳致遠過往因「打假球」的黑歷史再度被網友炎上，甚至引發部分鄉親也呼籲抵制餐廳的行動。

陳致遠夫婦在新北永和開起連鎖港式餐廳，遭部分網友抵制拒吃。（本報合成，擷取自分店臉書粉專）

綜合媒體報導，一名網友日前在臉書社團「我是永和人」發文表示，位於永和區竹林路某間連鎖港式飲茶餐廳是「名人開的」，不少民眾知道老闆是陳致遠夫婦後，隨即掀起熱烈議論。有些人甚至揚言抵制，「拖累台灣棒球的人！打死也不會去吃，前陣子的發言實在是太讓人噁心」、「不知道他們的茶有沒有放水」、「拿打假球的黑錢開餐廳，兩夫妻騙吃騙喝」、「他還沒為他的假球案贖夠罪」。

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不過也有其他網友認為，「人家賣吃的又沒得罪大家，身為永和人何必酸，愛吃就去吃，沒人勉強，不要讓人以為永和人沒人情味」、「只要開餐廳認真投入，為什麼不給陳致遠一個重新站起來的機會？」、「為什麼什麼事都要和以前打假球扯在一起？」、「打假球不該與開店牽扯在一起」。

陳致遠2010年因涉入中華職棒簽賭案及打假球案遭到起訴求刑，形象大受打擊，此後與妻子轉型為通告藝人，並經營過燒烤店及原住民風味餐廳，但因經營不善，慘賠至少500萬元。去年陳致遠客串《八尺門的辯護人》教練一角，引發棒球迷不滿。今年中信兄弟球員周思齊引退，他又在臉書回憶過往職棒生涯，讓許多網友怒嗆「蹭熱度」，可見棒球迷們仍對打假球等事件耿耿於懷。

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