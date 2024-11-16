黃曉明才為葉珂鞠躬道歉！Angelababy疑爆喜訊 知情人士吐好消息

Angelababy被傳即將復出。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星「Angelababy」楊穎曾和男星黃曉明有過一段7年婚姻，隨著男方近日認愛新女友葉珂後，Angelababy的一舉一動也備受關注。日前中國知名狗仔「劉大錘」爆料，有一名女星好事將近，根據他透露的線索，網友也瘋猜這位女星疑似就是Angelababy。

劉大錘日前在直播中透露，自己有可靠消息指出，某位因事件沉寂已久的女星即將復出，透露對方姓名兩個字、有英文名字，還特意賣關子喊「我相信她的粉絲們怎麼也會開個香檳！」一番言論引起網友瘋猜，這位女星就是先前因朝聖「瘋馬秀」而遭到中國官方軟封殺的Angelababy。

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Angelababy因去年年底前往法國觀看韓國女團BLACKPINK成員Lisa的「瘋馬秀」表演，遭到中國官方抵制，事業跌落谷底，不僅社群遭到全面禁言，就連主持10年的綜藝節目《奔跑吧》也被踢下車。不過近期與男演員宋威龍主演的愛情古裝劇《相思令》有望在明年播出，全面解封或許指日可待。

黃曉明（左）為葉珂（右）爭議鞠躬道歉。（翻攝自微博）

至於Angelababy的前夫黃曉明，近來則是因為新歡葉珂爭議不斷而遭受牽連，葉珂先是被爆整形、炫富，以及曾口出狂言稱伍佰的歌猥瑣、陶喆的《今天妳要嫁給我》很丟人等等，成為輿論焦點。對此，黃曉明在昨（15）出席活動時，深深鞠躬向大眾道歉，並承諾未來會處理好自己的私事。

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