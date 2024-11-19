薄瓜瓜奢華婚前趴喊「卡」 驚傳取消可能原因曝光

首次上稿：18:10

更改時間：18:54

薄熙來（右）與薄瓜瓜父子。（路透）

〔記者馮亦寧／台北報導〕前中共政治局委員、重慶市委書記薄熙來兒子薄瓜瓜將迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政的孫女許惠瑜，小倆口除了23日晚間在新竹The One南園人文客棧舉行婚禮之外，也傳出前一日會在台北信義區「Joyce East義式餐廳」舉辦婚前派對。不過，現在又傳出婚前派對要轉移陣地，不會在該餐廳舉行的消息。

相關新聞：周玉蔻狂蹭「紅三代」 拖總統賴清德下水：攀一下關係

請繼續往下閱讀...

位於信義路五段的Joyce East義式餐廳主打場地寬敞、高度挑高的奢華風格，餐點則以義式風格為主，許多時尚、奢華品牌都喜歡在這兒舉辦餐會。目前因為薄瓜瓜、許惠瑜將在該餐廳舉辦婚前派對的消息傳出，讓小倆口覺得隱密性不足，屆時若有媒體過去堵人，該餐廳出入口僅一前一後、餐廳周圍環境全是挑高玻璃帷幕，來賓也有可能被拍。薄瓜瓜與許惠瑜詳加考慮後，最後還是取消在Joyce East舉辦婚前派對的念頭，至於會不會另覓場地，目前則沒有消息。

相關新聞：「台灣女婿」情史豐富 薄瓜瓜留英時美女雲集、左擁右抱

原本薄瓜瓜、許惠瑜傳出要在Joyce East舉辦婚前派對，台北市警方已經規畫加強餐廳周圍警力，後接獲兩人臨時取消消息。餐廳部分則從頭到尾否認此事，並表示不希望被打擾。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法