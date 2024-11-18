名模錢帥君為「孩子的爸」1小時籌5千萬台幣 質疑：押人取供？

「88會館」負責人郭哲敏。（資料照，記者姚介修攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕模特兒錢帥君男友、「88會館」負責人郭哲敏，因涉嫌經營博易、地下匯兌217億元遭檢方依賭博、《銀行法》等多罪嫌起訴。他被羈押禁見1年多後，本月8日獲新北地院裁定5千萬交保，並戴著電子腳鐐返家。未料檢方抗告成功，新北地院今（18）下午重開羈押庭後才定加碼5千萬，共1億元交保，且維持戴電子腳鐐，加碼每日早晨在住家門牌前自拍，傳送電子監控中心確認並未逃跑。錢帥君得知消息後，忙前忙後1個多小時就帶著5千萬出現在新北地院辦保。

模特兒錢帥君。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

錢帥君用一個行李箱裝著5千萬新台幣，匆忙進入新北地院，不過她也在社群發文，質疑檢方「再度押人取供」，並認為檢調單位刻意將「孩子的爸」塑造成十惡不赦的壞人，大嘆荒謬。

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錢帥君也問：「檢察官這齣鬧劇要演到什麼時候」？檢方已經將郭哲敏起訴，郭哲敏也配合法院審理、無串供逃亡之虞，不明白為何要這樣對「孩子的爸」。

【錢帥君全文】

檢察官先拿著一份有心人精心造假的證據，無視沒有任何客觀證據可以證明那些內容是真的，就說孩子的爸爸有做地下匯兌，然後再違反偵查不公開，利用媒體渲染，把郭哲敏打成十惡不赦的壞人，這實在太荒謬了！

檢察官起訴之後再用龐雜的起訴資料，用障眼法蒙蔽法官，讓法官沒有充分的時間調查證據，只能先把人押著不放。

但隨著審判的調查，法官也一定發現檢察官根本舉證不足，所以才願意讓郭哲敏交保，但檢察官還是不願意就此罷手，繼續拿著那些假的證據，硬要說不能讓郭哲敏交保，檢察官這齣鬧劇究竟要演到什麼時候？ 檢方已經起訴，但郭哲敏堅持起訴的證據不是事實，所以他一定會秉持初心，全力配合法院的審理，更沒有串證、逃亡之必要，

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