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娛樂 日韓

Lisa唱一半突喊卡！台粉看到本尊暈了：太漂亮了

〔記者廖俐惠／高雄報導〕韓國天團BLACKPINK的Lisa暌違1年8個月再度來台，不過在演唱《New Woman》後，Lisa向粉絲道歉「請等我一下」，原來疑似麥克風出了問題，緊急舞台燈暗、播出背景音樂，所幸成功解決問題。

Lisa在今天（17日）降臨高雄巨蛋，讓全場1萬名粉絲陷入瘋狂，她俏皮又可愛，用中文向台粉告白「我愛你們so much！」更希望與粉絲一起創造歷史，瞬間融化Lilies（粉絲名）們。

Lisa紅毯大賽的最小參賽者，年僅12歲。（讀者提供）Lisa紅毯大賽的最小參賽者，年僅12歲。（讀者提供）

Lisa見面會上指定粉絲做出Dress Code，舉行「紅毯大賽」，高雄場的是「黑白配」，台粉們點子五花八門，最後選出了5位候選者，獲勝者可以得到Lisa的拍立得。12歲的妹妹透露與媽媽一起手工做了這身打扮，另一名女粉絲仿造Lisa在維登大秀的天使造型，Lisa鼓勵她要有自信，可以穿得性感點。

另外3名男粉絲的創意完全不輸給女生，來自屏東的男粉絲穿著女僕裝，努力以英文與Lisa對話，自嘲「我的英文很poor」，這次他的裝扮是以《New Woman》作為靈感，「我是男生，可以勇敢做自己，嘗試不一樣！」這一席話也感動到Lisa。

Lisa粉絲是名變裝皇后，一出場相當搶眼。（讀者提供）Lisa粉絲是名變裝皇后，一出場相當搶眼。（讀者提供）

前面幾位都這麼強，最後獲勝的卻另有其人，這位變裝皇后一登場就是全場焦點，他一上場就搶了所有人的目光，不過他坦言有些怯場，「我現在直接暈倒，因為妳真的太漂亮了！」讓Lisa笑到不行。

Lisa紅毯大賽的獲勝者是出生高雄的變裝皇后。（讀者提供）Lisa紅毯大賽的獲勝者是出生高雄的變裝皇后。（讀者提供）

整場80分鐘的演出，Lisa獻唱《LALISA》、《New Woman》、《MOONLIT FLOOR》、《MONEY》、《Rockstar》等5首歌曲，一下酷炫霸氣，一下又甜美動人，儘管中途出現麥克風問題，但也不影響Lisa的精彩表演，讓萬名粉絲滿載而歸。

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