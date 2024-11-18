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來台前兆？李珠珢貼文首度「標註中文名」 台粉嗨翻：懂的就懂

李珠珢睽違一個多月更新IG貼文。（翻攝自IG）李珠珢睽違一個多月更新IG貼文。（翻攝自IG）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓職啦啦隊女神李珠珢憑藉「三振舞」爆紅，日前突與經紀公司APEX解約，未來動向引發台韓粉絲關注。昨（17日）她久違更新IG貼文，文中還特地標註自己的中文名字，讓台粉嗨翻喊話：「快來台灣！」

李珠珢在IG一連曬出4張在車上的自拍照，可以看到她頂著一頭亮棕色長髮，陽光灑落在她的精緻臉蛋上，氛圍感十足，她在文中寫下「.. Brown Bread..（棕色麵包）」，還附上牛角麵包和蝴蝶餅乾符號，俏皮介紹自己的新髮型，不過值得注意的是，她在貼文最後，還特別標註了自己的中文名字「李珠珢」。

李珠珢在文中標註自己的中文名字，引起台粉瘋猜。（翻攝自IG）李珠珢在文中標註自己的中文名字，引起台粉瘋猜。（翻攝自IG）

李珠珢此舉立即引起不少台灣網友湧入瘋猜，「居然還加了中文名字這是在暗示什麼嗎？」、「有標李珠珢了，懂的就懂」、「來台灣了啦」、「台灣大家！永遠等著妳來！」、「來台灣保證紅」。事實上，李珠珢先前就被韓媒證實離開原經紀公司APEX，並且不再是起亞虎啦啦隊的成員，據悉目前正與家人休息旅行中，未來動向成謎。

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